Tra le serie il cui ritorno è più atteso c'è Gomorra, arrivata alla sua quinta stagione. La serie andrà in onda su Sky e sarà l'ultima stagione del con Salvatore Esposito e Marco D'Amore che ha letteralmente cambiato la storia di Sky ed aperto la stagione delle serie Tv. Gomorra arriva al suo epilogo con una quinta stagione che metterà fine alle vicende di Genny Savastano e Ciro Di Marzio, dell'impero della criminalità nato dal romanzo di Roberto Saviano.

Il teaser di Gomorra 5

In queste ore Sky ha rilasciato il primo teaser della quinta stagione, che uscirà a novembre come confermato da Sky. Prime immagini nelle quali vediamo Genny Savastano incontrare nuovamente Ciro Di Marzio, che credeva evidentemente morto dopo il finale della terza stagione, ma anche la moglie Azzurra (interpretata da Ivana Lotito), che nell'ultimo episodio della quarta stagione ha abbandonato, costretto a nascondersi in latitanza dopo aver ucciso Patrizia.

Cosa aspettarsi dalla quinta stagione di Gomorra

Marco D'Amore ha recentemente parlato del suo personaggio, dichiarando che ha subito un cambiamento incredibile se confrontato con il Ciro Di Marzio delle precedenti stagioni, un cambiamento necessario per poter dire addio definitivamente al ruolo che gli ha dato anche la popolarità: "Ciro non poteva non apparire privato di tutto ciò che lo aveva connotato all’inizio. Cioè quel un fascino guascone e piratesco che lo ha reso attraente anche da un punto di vista erotico" ha dichiarato. Vedremo, quindi, il ritorno dei due nemici-fratelli, cambiati, diversi e destinati a dover riprendere in mano una vita che avevano provato a lasciarsi alle spalle seppur in maniera diversa, una nuova guerra si sta per combattere nelle strade di Napoli e i nemici, sempre più incattiviti, sono pronti a scontrarsi senza pietà.