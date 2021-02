Non sarà la solita cerimonia, come non è stato solito qualsiasi cosa sia accaduto nell'ultimo anno. Mentre in Italia si attende di assistere al primo Festival di Sanremo senza pubblico, la notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo vedrà andare in scena i Golden Globe 2021, la 78esima edizione dei premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association che quest'anno verrà effettuata categoricamente in linea con le norme anti Covid e, dunque, non in presenza. La cerimonia avrà due location in collegamento tra loro: quella di Los Angeles, con Amy Poehler in collegamento dalla sala del Beverly Hilton Hotel che da sempre ospita la cerimonia e quella di New York, con Tina Fey in diretta dalla Rainbow Room.

Come seguire i Golden Globe in TV

Per gli spettatori italiani nottambuli, la messa in onda dell'evento partirà su Sky Atlantic dalle 00.30 e su Sky TG24, che seguirà l’evento a partire dall’una di notte con il commento in studio di Denise Negri (Sky TG24), Federico Chiarini (Sky Atlantic) e Francesco Castelnuovo (Sky Cinema), con la partecipazione di Alessandra Venezia, membro della Hollywood Foreign Press Association, e della giornalista e scrittrice Marta Perego. L'evento ufficiale avrà inizio alle ore 2.00 e lunedì 1 marzo verranno proposti sempre su Sky gli highlights della serata a partire dalle 19.40.

Le nomination, ci sono Sophia Loren e Laura Pausini

Lo scorso 3 febbraio sono state rese note le nomination per la cerimonia della 78esima edizione Golden Globe 2021. Annunciate da Sarah Jessica Parker e Taraji P. Henson. Tra i candidati c'è anche La vita davanti a sé, il film Netflix di Edoardo Ponti con Sophia Loren grande protagonista. Non c'è il suo nome tra le migliori attrici che sono Viola Davis, Frances McDormand, Carey Mulligan, Andra Day, Vanessa Kirby. C'è un altro film italiano candidato come miglior film straniero: è Two of us (Due), pellicola d'esordio di Filippo Meneghetti.

Tra le miglior attrici di supporto: Glenn Close, Jodie Foster, Amanda Seyfried, Helena Zengel e Olivia Colman. Tra i film candidati ci sono Mank e Nomadland; tra le serie tv The Crown, The Mandalorian e The Undoing. La protagonista Nicole Kidman, è in lizza come miglior attrice proprio per la serie che in Italia è disponibile su Sky e Now Tv. C'è anche Laura Pausini con la canzone "Io sì (Seen)" proprio per La vita davanti a sé. La 78esima edizione dei Golden Globe si terrà il 28 febbraio, condotta da Tina Fey e Amy Poehler che, per la prima volta nella storia dei Golden Globe, condurranno dalle due coste opposte degli States: Amy Poehler al Beverly Hilton di Los Angeles, Tina Fey alla Rainbow Room di New York. Queste le nomination ufficiali per i Golden Globe 2021 che, ricordiamo, sono i premi che vengono assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, organizzazione formata da giornalisti professionisti che rappresentano l'industria del cinema al di fuori degli Stati Uniti.