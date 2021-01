Il tempo sembra essersi fermato per Gloria Guida. L'attrice, sogno erotico degli italiani degli anni '70, ha partecipato alla puntata dell'11 gennaio 2021 dei Soliti Ignoti arrivando a perdere la cifra di 26.600 euro al gioco finale del ‘parente misterioso'. La sua partecipazione ha però spinto il pubblico a casa a interrogarsi sulla sua grande carriera, ricordando quella che è stata la sua sensazionale carriera, il suo matrimonio con Johnny Dorelli, la sua vita privata.

Gloria Guida oggi

Gloria Guida ha compiuto 65 anni il 19 novembre scorso. È considerata la ‘nonna più sexy d'Italia' perché nonostante l'età, continua a essere in splendida forma, proprio come negli anni d'oro della sua carriera. L'indimenticabile protagonista di commedie storiche come "La liceale" con il passare del tempo ha anche espresso più di un rimpianto per qualche "nudo di troppo". Gloria Guida è molto popolare anche all'estero. L'ultima partecipazione a un progetto ufficiale risale al 2010: "Fratelli Benvenuti" con Massimo Boldi.

L'attrice è nella storia del cinema

Proprio con la figura della studentessa e della liceale, Gloria Guida è rimasta nell'immaginario collettivo arrivando a contendersi il ruolo di icona sexy dell'epoca con Edwige Fenech. Gloria Guida confessò in un'intervista del 1976, riportata da Manlio Gomarasca e Davide Pulici: "Certo, mi spoglio, ma quasi mai sono stata vista nuda nell'atto dell'amplesso. Mi si vede attraverso il buco della serratura, sotto la doccia, in bagno. Non è colpa mia se anche nel cinema ci sono i guardoni. Il filone sexy di bassa lega non piace neppure a me. I miei film hanno un significato anche nelle scene che vengono incriminate o giudicate malamente".

Il matrimonio con Johnny Dorelli

Gloria Guida ha sposato Johnny Dorelli nel 1991, ma con l'attore convive sin dal 1979. La coppia ha avuto Guendalina, terza figlia dell'attore, conduttore e chansonnier.