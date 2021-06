in foto: Spagna–Polonia (LaPresse)

Gli Europei di calcio su Rai1 stanno conquistando gli ascolti del serale televisivo e anche quando non gioca l'Italia i numeri sono importanti. Certo, non raggiungiamo i 13 milioni che abbiamo visto quando la nazionale azzurra si è scontrata con la Svizzera, ma numeri tra i 4 e i 5 milioni sono comunque un risultato di tutto rispetto, specie quando la concorrenza non riesce a fare neanche la metà. In una stagione televisiva ormai avviata verso l'estate, con la fine dei programmi che drenano il traffico maggiore, quindi, le partite di calcio di Euro 2020 sono un'importante valvola di sfogo, anche quando a giocare non è la squadra di Roberto Mancini.

Il risultato di Spagna Polonia

Dopo che venerdì 18 giugno 2021, la partita di Euro 2021 Inghilterra-Scozia andata in onda su Rai1 aveva totalizzato una media di 4.940.000 spettatori con il 24.3%, dominando la serata, anche il giorno dopo, ovvero sabato 19 è il calcio a farla da padrona, con la partita che vedeva affrontarsi Spagna e Polonia (per la cronaca, il macth è finito con il pareggio per 1 a 1) che ha conquistato una media di 4.974.000 spettatori pari al 27.3% di share, bissando e superando di poco anche il derby del Regno Unito, a dimostrazione che alla fine quando il Calcio è protagonista, buona parte del Paese si ferma a guardarlo. La concorrenza, in più, non era fortissima, su Canale 5, infatti, le repliche del programma di Gerry Scotti "The winner is" ha totalizzato una media di 1.881.000 spettatori pari al 13.3% di share.

Il resto della programmazione tv

Il resto della programmazione ha visto su Rai2 il film "Il Dolce Suono del Tradimento" conquistare 1.170.000 spettatori (6.4%), su Italia 1 il film d0animazione Shrek 2 +è stato scelto da 819.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Rai3 "Ricordati di Me" è stato seguito da 697.000 spettatori pari ad uno share del 4%, su Rete4 "Una Vita" ha raccolto davanti allo schermo 814.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 "Downton Abbey" ha totalizzato 369.000 spettatori con uno share del 2.4%, su Tv8 le Qualifiche del GP Francia ha racintrattenuto 469.000 spettatori con il 2.6% mentre su Nove Sirene – L’Assassinio di Melania Rea ha raccolto 459.000 spettatori e il 2.5% di share.