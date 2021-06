Con gli Europei di calcio gli altri programmi trasmessi in televisione hanno davvero vita breve, fatta eccezione per alcuni film o trasmissioni che possono traghettare il pubblico verso altri canali. Eppure il risultato della partita Inghilterra-Scozia di ieri, venerdì 18 giugno 2021, dimostra come invece gli italiani siano particolarmente appassionati di calcio e seguano con costanza tutti gli eventi di questa fase iniziale del torneo. Sebbene il film "Mamma mia! Ci risiamo" su Canale 5 abbia superato il milione e mezzo di telespettatori è difficile competere con i quasi cinque milioni che si sono sintonizzati sulla rete ammiraglia della Rai per seguire una delle partite più interessanti di Euro 2021, in quanto le due squadre non si sfidavano da tantissimi anni.

Ascolti tv venerdì 18 giugno

Nella serata di ieri, venerdì 18 giugno 2021, su Rai1 la partita di Euro 2021 Inghilterra-Scozia ha catturato l'attenzione di 4.940.000 spettatori con il 24.3% di share, considerando anche il pre e il post gara si registrano rispettivamente 3.169.000 spettatori con il 16.8% di share. Su Canale5 Mamma mia! Ci risiamo è stato visto da 1.518.000 spettatori guadagnando uno share dell’8.3%. Su Rai2 Tra due madri è stata la scelta di 1.583.000 spettatori con l'8% di share. Su Italia1 La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone ha registrato 904.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rai3 Atlantic Crossing è stato seguito da 802.000 spettatori osservando il 4.4%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie ha raccolto davanti al video 1.663.000 spettatori pari al 10.9%. Su La7 I picari ha registrato 470.000 spettatori e quindi il 2.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha segnato 309.000 spettatori registrando 1.6%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 417.000 spettatori con il 2.1%.