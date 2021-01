Michelle Obama compie 57 anni e per l'occasione l'ex presidente Barack Obama ha postato sul suo profilo Instagram una dolce dedica di compleanno. È uno scatto della moglie di qualche anno fa, era l'inizio della loro storia d'amore, probabilmente durante una vacanza. "Tanti auguri al mio amore, la mia compagna, la mia migliore amica. Ogni momento passato con te è una benedizione. Ti amo, Miche". Non è la prima volta che gli Obama si scambiano teneri messaggi di amore via social. L'ex presidente lo fa ad ogni anniversario.

Le nozze d'argento di Barack Obama e Michelle

In occasione dei loro 25 anni di matrimonio, Barack Obama ha fatto recapitare pubblicamente alla moglie Michelle un video messaggio di auguri, mentre lei partecipava ad una conferenza dedicata alle donne della Pennsylvania. Quella di Mr Obama è una vera e propria cura e attenzione per le date importanti. E non ne salta una. Lo scorso anno ad esempio, in occasione del 28esimo anniversario di nozze, l'ex presidente ha dedicato a sua moglie Michelle parole altrettanto romantiche su Instagram. "Nonostante tutto quello che sta succedendo, mi prendo un momento per augurare a mia moglie un felice anniversario. Ogni giorno insieme a lei mi rende un marito migliore, un padre migliore e un essere umano migliore. Ti amo tanto".

Come si sono conosciuti Barack Obama e Michelle

Le voci narrano che Mr e Mrs Obama si sono sconosciuti nel 1982 per una strana coincidenza. Un ventottenne Barack Obama svolgeva uno stage estivo presso la Sidney Austin, uno studio legale specializzato in diritto societario. Qui lavorava come stagionale anche Michelle LaVaughn Robinson, 25 anni e tra loro sarebbe ben presto nato l'amore. La relazione iniziò con un pranzo di lavoro, a cui seguì il primo bacio durante un appuntamento romantico. "Da quel bacio in poi siamo stati coppia, era amore e lui era il mio uomo", avrebbe raccontato lei. Si sono sposati il 3 ottobre 1992, scambiandosi il fatidico sì davanti alla Trinity United Church of Christ di Chicago.