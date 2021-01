Giuseppe Tornatore regista di uno spot per la campagna vaccinale anti Covid 19. Il regista siciliano, ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In, ha spiegato di essere stato incaricato di questo progetto (una trilogia di spot) dal commissario straordinario per la gestione dell'emergenza Domenico Arcuri. "Mi ha chiesto di realizzare dei brevi spot per una campagna di sensibilizzazione sulla necessità di vaccinarsi. Ho aderito immediatamente: mi sembrava doveroso nel mio piccolo".

Gli spot per sensibilizzare sui vaccini

Si intitola ‘La stanza degli abbracci‘, il primo degli proposti dal regista premio Oscar per Nuovo Cinema Paradiso. È il racconto di un abbraccio, quello tra una donna anziana e una più giovane, sua figlia o sua nipote. Le due si stringono attraverso un telo di plastica che le divide e si sciolgono nella promessa di potersi riabbracciare presto come prima, senza barriere. Lo spot è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, società di Leone Film Group, con le musiche del maestro Nicola Piovani. Fa parte di una trilogia di piccoli cortometraggi il cui obiettivo è sensibilizzare gli italiani sull'importanza del vaccino.

Giuseppe Tornatore sui vaccini anti Covid

Immagini dalle quali traspare una forte carica emotiva. È proprio sull'emotività che il lavoro di Tornatore vuole puntare: "Ho proposto alcune storie, abbiamo scelto tre soggetti. Abbiamo puntato a trasmettere alcune riflessioni che nascono da un clima emotivo". Il regista nel salotto di Mara Venier sottolinea l'importanza per tutti di sottoporsi al vaccino per poter tornare, il prima possibile, ad una vita normale, oggi che "la plastica sembra aver avvolto la nostra vita". E su chi ancora è scettico sulla tematica vaccini spiega: "Chi è ancora incerto sui vaccini non va colpevolizzato, va compreso e aiutato".