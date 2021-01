Beppe Fiorello sarà protagonista e voce narrante di "Penso che un sogno così", il programma evento di Rai 1 che andrà in onda in prima serata lunedì 11 gennaio a partire dalle 21.25. Un viaggio attraverso temi universali come la famiglia, il lavoro, il progresso, filtrato dalla voce di Beppe Fiorello e accompagnato dalle musiche di Domenico Modugno, che con le sue canzoni ha segnato le tappe della vita del conduttore. "Questo ‘sogno’ che porto in televisione è un tracciato di quello che sono, è un tributo alla timidezza attraverso la quale vi farò vivere il mio rapporto con la vita", anticipa Fiorello. "Attraverso le musiche di Domenico Modugno creo un filo conduttore tra lui e mio padre che è il vero protagonista di questa storia".

Gli ospiti di "Penso che un giorno così"

Tante le canzoni scelte dal repertorio di Modugno per lo show di Rai 1, da “Tu si’ na cosa grande” a “Lu pisci spada”, passando per “Amara terra mia e via”, che andrà in scena senza pubblico in studio. Sul palco, a fianco del conduttore, si alternerà il corpo di ballo e due musicisti d'eccezione: Daniele Bonaviri, uno dei più illustri chitarristi italiani, e Fabrizio Palma, musicista e arrangiatore. Ma anche tanti ospiti a parte da Eleonora Abbagnato a Pierfrancesco Favino, poi Paola Turci, Serena Rossi, Francesca Chillemi e un immancabile Rosario Fiorello, che accompagnerà il racconto del fratello diventando parte integrante del suo "sogno".

Sul palco anche Rosario Fiorello

“Con mio fratello ci sarà un momento molto intimo, vedrete un qualcosa di bello e inedito”, ha anticipato Beppe Fiorello al Fatto Quotidiano. "Portiamo in televisione uno spettacolo teatrale che ha avuto un grande successo con 350 repliche dal vivo sold out in tutta Italia. Gli spettatori hanno voluto bene mio padre, alla mia famiglia e naturalmente a Modugno. Adesso sono io ad entrare nelle loro case in punta di piedi. Questo è il racconto di una famiglia molto semplice normale, unita. Insomma è la storia di una famiglia italiana che si racconta".