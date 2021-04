Giulio Berruti, l'attore 36enne e odontoiatra specializzato in ortodonzia, si è vaccinato con AstraZeneca sabato, 10 aprile 2021, così come dimostra un post sul profilo Instagram del compagno di Maria Elena Boschi. Inutile dirlo, il post ha scatenato un vero e proprio caso perché Berruti è "troppo giovane". Per molti infatti il compagno della deputata di Italia Viva grazie alla fama di attore ha scalato le liste d'attesa per vaccinarsi. Ma Berruti è si è subito difeso, spiegando in alcune stories il motivo per cui si è potuto vaccinare nonostante la giovane età: “Ho seguito le indicazioni dell’Ordine dei Medici”.

Il post di Berruti mentre si vaccina

La foto della somministrazione del vaccino anti Covid è stata pubblicata quattro giorni fa: "Prima dose fatta. #vaccinatevi #senza paura", scriveva il fidanzato della Boschi sotto al post. Nella foto l'attore con il braccio scoperto, una maglietta bianca e un'immancabile mascherina, mostra trionfante un pollice all'insù. Lo sguardo è quello di chi può finalmente sentirsi più sicuro dal virus dopo essersi fatto iniettare la prima dose di vaccino anti-Covid. Così come dimostra un messaggio dell'Asl Roma 1, reso noto in una story sul suo profilo, Berruti si è vaccinato (con AstraZeneca) lo scorso sabato pomeriggio.

Il caso nato dopo la vaccinazione

Il caso sul vaccino anti-Covid somministrato a Berruti nasce proprio sotto al post. Tra i numerosi commenti sotto la foto – tra cui uno dello stesso attore sul suo stato di salute dopo la vaccinazione: "ore dopo tutto bene, solo lievi sintomi influenzali per ora, nulla di non sopportabile" – l'allusione a corsie preferenziali, data la giovane età di Berruti (che ha 36 anni) e il suo essere un personaggio noto: "Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai"; "Chissà perché ma tra quei pochi odontoiatri che conosco nessuno è ancora vaccinato"; "Ho una collega malata oncologica di 48 anni con fragilità e non è ancora stata contattata per il vaccino. Vogliamo parlarne?". Tra i vari commenti persino quello di un utente, che Berruti definisce "un amico un po' Birbante", che scrive: "Non sapevo che avevi 80 anni".

I commenti saranno forse nati anche per via di un post pubblicato nemmeno una settimana fa in cui Berruti con gli abiti del mestiere (e quindi dell'odontoiatra e attore) scriveva "è tutta scena. #Dr.G". E infatti un utente sotto alla famosa foto che ha scatenato il caso scrive: "Se non eserciti la professione per senso civico dovresti lasciare la dose a chi ne ha veramente bisogno! Posso essere medico ma se sono in pensione aspetto il mio turno in base all’età".

La difesa di Berruti

Rispondendo ad un utente Berruti ha iniziato quella che sarebbe stata una lunga difesa con una serie di stories: "Non so in quale regione viva ma nel Lazio si prevedeva di vaccinare – a detta dell'ordine dei medici – tutti gli odontoiatri entro il mese di febbraio. Ho tantissimi colleghi medici e odontoiatri più giovani di me e tutti sono già vaccinati da tempo. Io, a detta della Asl, sono risultato tra gli ultimi", così Berruti sotto il commento di un utente. E poi una serie di stories: un post dell'Ordine dei medici della provincia di Roma (a riprova dell'affermazione che la regione Lazio aveva annunciato entro febbraio la vaccinazione di tutti gli odontoiatri); il messaggio dell'Asl ricevuto il 31 marzo della convocazione per eseguire il vaccino; i messaggi scambiati con una sua collega dottoressa. E ancora una sorta di curriculum in cui spiega: "Per chi non lo sapesse ho studiato come dentista per 11 anni e ho preso una specializzazione in estetica del sorriso e ortodonzia. Lavoravo come attore per pagarmi le spese e oggi mentre giro i film, lavoro ancora come dentista. Mi considero una persona comune".

La difesa dei fan e il silenzio della Boschi

È pur vero che tra i tanti attacchi, in molti si sono mossi in difesa dell'attore: sotto al post c'è chi ha ipotizzato che Berruti fosse una persona con fragilità per patologie; mentre qualcun altro giustamente ha ricordato che Berruti "esercita anche come odontoiatra quando non è sul set". Intanto almeno fino a questo momento non è arrivato nessun commento dalla fidanzata dell'attore, Maria Elena Boschi.

Le parole della Boschi sul caso Scanzi

