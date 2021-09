Giulia Ottonello dopo Amici: “Ho trovato infinite strade sbarrate per cattiveria o indifferenza” Giulia Ottonello è stata la vincitrice della seconda edizione di Amici nel 2003. In questi giorni, la cantante e attrice ha affidato uno sfogo al suo profilo Instagram. Ha parlato delle tante strade sbarrate trovate sul suo cammino a causa della cattiveria e dell’indifferenza: “Lo vivo sulla mia pelle da quasi vent’anni”.

A cura di Daniela Seclì

In molti ricorderanno con piacere Giulia Ottonello. La cantante e attrice si aggiudicò la vittoria della seconda edizione di Amici, andata in onda nel lontano 2003. Nonostante l'innegabile talento, la strada per lei è stata in salita. In queste ore, alcuni utenti che la seguono ancora con affetto le hanno mostrato un articolo uscito sul suo conto, che riassume la sua carriera ed evidenzia come non abbia avuto la fama che avrebbe meritato. Giulia Ottonello ha deciso di replicare.

Giulia Ottonello e la difficoltà di affermarsi

In un post pubblicato su Instagram, Giulia Ottonello ha fatto sapere di aver letto l'articolo che in molti le stavano segnalando. Ha spiegato che per lei non è facile fare i conti con le numerose strade sbarrate che ha trovato sul suo cammino, soprattutto perché ritiene di avere le carte in regola per vivere di ciò che ama:

"Per me è sempre difficile leggere questi articoli perché trovo molto faticoso e pesante riuscire a digerire le infinite strade sbarrate, ancora devo capire per quale motivo poi…resterà sempre un mistero".

Il motivo delle strade sbarrate

Giulia Ottonello, infine, ha riflettuto sui motivi che hanno portato il suo percorso a farsi tortuoso. Ha voluto precisare che non si è trattato affatto di sfortuna, come alcuni sostengono. Al contrario ha dichiarato di essersi scontrata con l'indifferenza o, peggio ancora, con vera e propria cattiveria:

"E permettetemi una precisazione, non si tratta assolutamente di sfortuna, io sono una persona molto fortunata e grata per questo. Si tratta invece di totale indifferenza, si tratta di cattiveria e di molto altro ma non di sfortuna. Lo posso dire con certezza perché lo vivo da quasi vent’anni sulla mia pelle in prima persona. Pace e amore".

Il post è stato accolto da una pioggia di like e commenti. In tantissimi hanno rimarcato quanto sia grande il talento di Giulia Ottonello e le hanno augurato il meglio per il futuro.