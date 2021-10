Giulia De Lellis tradita dal fidanzato Carlo Beretta, il crudele scherzo de Le Iene Con l’inizio della nuova stagione de Le Iene sono tornati anche gli scherzi ideati dal team della trasmissione. Prima vittima della stagione è Giulia De Lellis, a cui viene fatto uno scherzo davvero crudele. All’influencer viene fatto credere che il suo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, l’abbia tradita con la sua assistente, ma non è solo questo che fa dannare la 24enne, arrivata allo stremo delle forze e alle lacrime.

A cura di Ilaria Costabile

Con l'inizio della nuova stagione de Le Iene, ritornano anche gli scherzi fatti dal team della trasmissione a personaggi noti nel mondo dello spettacolo. La prima vittima della nuova edizione è Giulia De Lellis. L'influencer che ha alle spalle una vita sentimentale piuttosto tormentata, segnata anche da alcuni tradimenti, che hanno dato vita al primo libro dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata messa alla prova. Gli autori dello show di Italia Uno hanno imbastito uno scherzo davvero crudele che ha scatenato le lacrime della 24enne romana. Con la complicità della sua assistente, Giulia, e di Carlo Gussalli Beretta, suo attuale fidanzato, il team de Le Iene ha fatto credere all'influencer che i due abbiano passato una notte brava insieme, finendo con l'avere dei rapporti intimi, in seguito ai quali, però, hanno contratto entrambi la sifilide.

Il malessere della sua assistente

Il tutto si sviluppa in una tranquilla serata in quel di Milano, dove Giulia e il suo fidanzato si godono una normale serata a casa, fin quando non arriva un messaggio della sua assistente che lamenta un certo malessere fisico oltre alla comparsa di alcune vesciche sparse per il corpo. Secondo l'influencer si tratta di una patologia dermatologica, ovvero i "molluschi contagiosi" che possono essere anche trasmessi da una persona all'altra. Dall'altro capo del telefono, però, la collaboratrice avanza l'ipotesi che possa essere altro: "Ho fatto vedere queste cose che mi sono uscite, dicono che può essere sifilide", a cui subito ribatte la De Lellis: "Ma non è la malattia del sesso?".

La conferma del tradimento

Il giorno dopo, Beretta, truccato dal team dello show, mostra alla fidanzata le escrescenze che gli sono comparse durante la notte sul polso e anche sui genitali. L'influencer inizia ad allarmarsi e avanza anche delle ipotesi che, in effetti, contemplano anche il fatto che il suo ragazzo possa averla tradita. Arrivati a Milano, in un ospedale assai noto, vengono accolti da un primario il quale conferma la diagnosi di sifilide, sia per Carlo che per l'assistente di Giulia De Lellis. Il momento della confessione è quindi vicino: "Dimmi se sei stato a quello con questa persona?" urla tra le lacrime l'influencer, davanti ad un impassibile Gussalli Beretta che, però, le fa credere di aver trascorso una notte con quella ragazza. Non passa un attimo che l'influencer dà di matto, chiamando la sua collaboratrice e apostrofandola nei modi peggiori: "Sei una pu**ana, non so come altro chiamarti".

L'intervento de Le Iene

Quando ormai la situazione sembrava perduta e Giulia De Lellis era pronta a lasciare il suo fidanzato, non dopo averlo insultato e chiedendo spiegazioni del perché l'avesse tradita in un modo così stupido. Ancora sconvolta e con le guance rigate dalle lacrime, l'influcer viene travolta dall'arrivo del team dello show: "Ciao Giulia, tu sei la massima esperta in virologia e anche di corna". Ed ecco la risposta: "Ma quindi è uno scherzo? Perché mi avete fatto questo? Sono stata male tutto il giorno, esperta di corna magari a sto giro no".