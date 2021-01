Il Grande Fratello Vip continua a generare commenti anche da parte dei non appassionati. La puntata di ieri, infatti, è stata commentata anche da Giulia De Lellis che si è trovata a guardare il programma e non ha potuto fare a meno di esprimere dei giudizi in merito a quanto si è verificato nel corso della puntata di ieri, soprattutto il momento in cui Pierpaolo Pretelli ha incontrato nuovamente Elisabetta Gregoraci e il conduttore del reality show ha sottolineato il fatto che in quel momento fossero soli, lontani da Giulia Salemi con cui il velino sta portando avanti un flirt all'interno della casa più spiata d'Italia.

Giulia De Lellis commenta il GF

L'influencer ha espresso le sue perplessità su questo incontro, riportando il momento preciso in cui il primo finalista uomo del GF e la showgirl hanno avuto nuovamente modo di parlarsi: "Io non seguo molto, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che cose brutte e tristi! Giulia è la sua attuale fidanzata ed Elisabetta la sua ex fiamma, mi sembra davvero poco carino tutto ciò". La De Lellis continua la sua disamina soffermandosi sul fatto che in certe circostanze le dinamiche televisive ostacolano la libertà di un rapporto che si sta costruendo: "Che tristezza, solo questo! Ma lasciassero fare a questi ragazzi ciò che sentono non vedo il senso di tutta questa invadenza! Ok le dinamiche televisive, ma fino ad un certo punto, perché poi diventano fuori luogo e imbarazzanti".

La spiegazione ai fan dei Prelemi

Non sono mancati, però, i commenti da parte dei fan della coppia che hanno scritto immediatamente alla 24enne, quasi offesi dalle sue parole. Ragion per cui l'influecer si è trovata a dover spiegare ancor meglio il significato dei suoi commenti, rimarcando che si fosse trattato di dichiarazioni ironiche, volte ad esprimere delle perplessità, senza cattiveria: "Fan di Giulia e Pierpaolo non ve la prendete, vedo che mi state scrivendo. Però dovete considerare che loro fanno tv e queste sono delle dinamiche televisive, però avete ragione a volte sono esagerate".