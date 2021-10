Giucas Casella: “Ho incontrato Amanda Lear quando era un uomo”, arriva la replica della cantante Nella casa del Grande Fratello Vip, Giucas Casella ha confidato ai suoi compagni di avventura quanto sia stato importante per lui l’incontro con Amanda Lear. Parlandone, tuttavia, ha dichiarato: “La incontrai quando era ancora un uomo”. In queste ore la cantante, attrice e artista ha replicato al concorrente.

A cura di Daniela Seclì

Giucas Casella, nella casa del Grande Fratello Vip, racconta spesso aneddoti della sua vita. In questi giorni, ha parlato anche di Amanda Lear, dichiarando: "L'ho incontrata quando era uomo". Insomma, ha riportato a galla una leggenda metropolitana, su cui la diretta interessata si è espressa già più volte, rimarcando di avere cavalcato questa ambiguità: "Mi serviva pubblicità e l'ho ottenuta". Insomma, una diceria da lei stessa amplificata senza che ci fosse nulla di vero. In queste ore, Amanda Lear ha replicato a Giucas Casella. Ma andiamo con ordine.

Giucas Casella sostiene che Amanda Lear sia nata uomo

Giucas Casella, nella casa del GF Vip, ha raccontato di quando aveva 25 anni e amava girare il mondo. Poi, però, l'incontro con Amanda Lear lo portò a cambiare vita: “Una volta incontrai Peki D’Oslo, parlo di Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Lei mi disse che non dovevo abbandonare il mio lavoro, perché ero bravissimo, mi spinse a continuare il percorso. Dopo le sue belle parole ricominciai con più forza”. Alfonso Signorini, in diretta, gli ha chiesto conto delle sue parole. Ma Giucas Casella ha sostenuto di non ricordare bene né di averlo detto, né il fatto riferito.

Amanda Lear replica a Giucas Casella

Se per Giucas Casella, l'incontro con Amanda Lear è stato fondamentale, a quanto pare la diretta interessata non serba lo stesso ricordo di lui. In questi giorni, ha rilasciato un'intervista a Rolling Stone e quando le è stato chiesto di commentare le parole del concorrente del Grande Fratello Vip, ha detto di non avere idea di chi sia Giucas. L'unico uomo che conosce che di cognome fa Casella è il suo ex fidanzato Manuel. Le sue parole sono state: "Chi è Giucas Casella? Un cantante? Io avevo un fidanzato che si chiamava Manuel Casella, ma Giucas Casella non so proprio chi sia".