L’eterno Giucas Casella e il tormentone del cappotto termico al GF Vip Il Grande Fratello Vip ha il suo tormentone e il protagonista non poteva che essere Giucas Casella, che per una ragione inspiegabile ogni settimana non fa che preoccuparsi del cappotto termico da realizzare nella sua villa in Sicilia. Un personaggio che dopo anni riesce ancora a sorprendere per quell’aria incantata che rende indistinguibile il vero dal finto.

A cura di Andrea Parrella

Se Giucas Casella ci sia o ci faccia è dubbio sul quale mai avremo risposta. E forse non la vogliamo, non la cerchiamo, non ne abbiamo bisogno. L'oscillazione costante di quest'uomo tra il grottesco e il surreale ha caratterizzato tutta la sua carriera. Dopo anni di uomini e donne ipnotizzati in diretta Tv e di galline ipnotizzate ad Amsterdam, Casella riesce ancora a sorprenderci per quell'aria incantata che rende indistinguibile il vero dal finto.

L'ennesima vita di questo personaggio caleidoscopico è al Grande Fratello Vip, dove Giucas Casella sta regalando settimanalmente piccole perle di sé, rendendosi protagonista (o accettando pacificamente di esserne la vittima) di uno scherzo edilizio. Si tratta del tormentone del cappotto termico, con Signorini che ad ogni puntata apre una parentesi sulla villa di Giucas Casella a Termini Imerese, che a quanto pare avrebbe bisogno di lavori di rifacimento edilizio. Una stupidaggine diventata leit motiv.

Anche nella puntata del 18 ottobre Giucas Casella ha chiesto al conduttore del reality dello stato dei lavori, con Signorini che gli ha mostrato una piscina distrutta, contestandogli vari e presunti abusi edilizi che in questo momento sarebbero in corso di risanamento.

Ovviamente si tratta di uno scherzo evidente, del quale Giucas Casella è la vittima perfetta, vista la rara capacità di saper stare al gioco, recitando alla perfezione la parte della vittima, con la complicità degli altri inquilini della casa. Ed è sempre così quando si parla di Giucas Casella, qualunque sia il luogo, il contesto televisivo, a farla da padrona è questa sua peculiarità di stare al centro con un fare involontario, come si trattasse sempre e comunque di una mera casualità. È vero? È finto? Ma in fondo cosa importa?