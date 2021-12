Giovannino torna ad Amici, il disturbatore in scena con Sabrina Ferilli: “Pure qua sei venuto?” Ad Amici di Maria De Filippi è tornato Giovannino che continua a disturbare Sabrina Ferilli: canti e balli per la gioia degli spettatori in sala e a casa.

È tornato Giovannino. Ad Amici di Maria De Filippi, nella puntata in onda domenica 12 dicembre, il giovane attore è tornato nei panni del disturbatore di Sabrina Ferilli. Già protagonista indiscusso dell'ultima edizione di Tu sì que vales, l'attore ha ripetuto lo sketch della "bomba" non prima di donare caramelle a tutti. Siparietto anche con Alessandra Celentano: "Sei tu quella fissata con il piedino? Com'è il mio piedino, va bene?". Poi indugia su Sabrina Ferilli: "Come ce l'hai tu il piedino?". Poi lancia la bomba (ma è un effetto speciale). Un momento divertente di alleggerimento nella puntata odierna. Sabrina Ferilli sta al gioco: "Pure qua sei venuto a disturbare?". Sabrina Ferilli ha poi rivelato che Giovannino disturba anche sui social: "Scrive sulla mia pagina, entra in confidenza, ma io lo ignoro, non gli rispondo minimamente".

Giovannino e Sabrina Ferilli cantano e ballano insieme

Tre diversi interventi di Giovannino con Sabrina Ferilli. Dopo lo sketch introduttivo, è toccato alla danza e il terzo intervento è stato afferente al canto. Una vera e propria "via crucis", stazione dopo stazione, per Sabrina Ferilli. "Ve viè da ride, ma ce sarebbe da piagne" dice Sabrina Ferilli. La canzone che hanno cantato i due è stata quella di Rugantino: "Roma non fa la stupida stasera". Hanno anche ballato insieme un twist: "Ma già so che voto darti" – scherza Sabrina – "Io ti dò uno zero!".

Chi è Giovannino

Giovannino è il nome d'arte di Giovanni Iovino, attore di 26 anni di origine di Napoli. Cinque anni come animatore nei villaggi, poi la carriera nel mondo del cinema. Le pubblicità, la terza stagione di Gomorra e i ruoli in "Napoli Velata" e "Pinocchio", di Ferzan Ozpetek e Matteo Garrone, attestano Giovannino come caratterista. Con suo fratello, Andrea Iovino, fa parte della compagnia teatrale di Nola “Pipariello” di Antonio Esposito.