Giovannino imbratta la Louis Vuitton di Sabrina Ferilli: “Ma questo è davvero rincog**onito” Giovannino ha minacciato Sabrina Ferilli con una bomboletta di panna spray vicino il suo trolley Louis Vuitton dal valore di più di 2000 euro. L’attrice: ““Mo mi alzo e mandiamo a put*ane la diretta. Ma questo è proprio rincog**onito, è matto”.

A cura di Redazione Spettacolo

Giovannino si è andato a cacciare in un guaio più grande di lui durante la puntata finale di Tu si que vales. Complice Maria De Filippi, l'attore napoletano Giovanni Iovino si è infilato nel camerino di Sabrina Ferilli e ha mostrato il trolley Louis Vuitton dell'attrice in collegamento. “Ho qui la panna spray”, le ha detto minaccioso, palesando chiaramente l'intenzione di rovinarglielo con la bomboletta. “No Giovanni, non lo fare”, allarmata subito la De Filippi, consapevole di quanto l'amica del cuore ci tenesse all'oggetto. Il trolley fa parte della collezione Mon Monogram, disponibile in tre versioni Speedy – Keepall – Pegase, e ha un valore di almeno 2000 euro di base, senza contare gli extra delle iniziali sul davanti e delle bande.

Sabrina Ferilli è balzata sulla poltrona: “Se fa una cosa del genere, Maria, sono ca…i tuoi. No, Maria, non rido. Ti mando a monte la diretta” e così stava rischiando di essere. Tra le risate generali, Giovannino accenna a imbrattarle la valigia con la panna e scrive una sola lettera con lo spray, scatenando la nota attrice romana. “Mo mi alzo e mandiamo a put*ane la diretta. Ma questo è proprio rinc…..nito, è matto”, inizia a borbottare avanzando verso i camerini, abbandonando lo studio. “La panna sulla Vuitton, no! Il pubblico non sa che tiene particolarmente a quella valigia”, incalzava Belén Rodriguez dalla sua postazione, spettatrice insieme agli altri dell'esilarante gag.

Mentre Sabrina Ferilli ha pulito il trolley con un asciugamano, per poi rincorrere Giovannino dietro le quinte, Maria De Filippi ha iniziato a richiamarla in studio, ricordandole che erano in diretta. “Mi ha sporcato tutto il trolley, ma tu Maria sei impazzita. Ma ti strilleranno pure a te da Milano, non è che puoi proprio come caz*o te pare“, ha tuonato l'amica, facendo riferimento ai rimproveri provenienti dal Biscione direttamente da Cologno Monzese. Tornata in studio, la sentenza finale: “Mi ha sporcato tutto, è tutto zozzo. Tanto me lo ricompri tu. Ce li hai i soldi!”. QUI IL VIDEO.