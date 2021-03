Comincia subito tra le lacrime la seconda storia di C'è posta per te 2021, ultima puntata stagionale del 13 marzo. Piera ha mandato la posta ai figli Antonio e Giovanni, che non vede da tre anni. La donna ha lasciato la casa in cui viveva per porre fine a un matrimonio estremamente infelice, dopo aver ritrovato il suo amore di gioventù. Da allora, i due ragazzi si sono rifiutati di vederla e parlarle, nonostante i suoi ripetuti tentativi da parte di lei di riavviare un rapporto e il fatto che scrive tutti i giorni ai due ragazzi. La donna, piangendo disperata, li supplica di tornare ad avere un legame con lei.

Scusate se sono andata via così, se vi ho fatto soffrire. Siete il mio ossigeno, mi mancate. Vi prego tornate da me.

Perché Giovanni e Antonio non vogliono più vedere la madre Piera

Piera ammette di essere scappata via all'improvviso, di notte. Se n'è pentita, ma a quel punto i figli hanno rifiutato di rivederla. I due ragazzi convengono sul fatto che Piera sia una brava mamma e ammettono di aver sofferto tantissimo per la sua perdita, ma si sentono abbandonati: "Certo che ci ha abbandonato, è andata via senza avvertire. Non vederla più da un giorno all'altro ci ha cambiato la vita. Prima di uscire di casa, non le è venuto in mente che stava lasciando i suoi figli? L'altro uomo era più importante di noi".

Maria De Filippi convince i due ragazzi ad aprire la busta

Maria De Filippi cerca di spiegare ai due ragazzi che Piera ha iniziato la relazione con il suo primo amore nel 2014, il marito l'ha scoperto nel 2015 e se n'è andata soltanto nel 2017. Dunque, è rimasta ancora per degli anni in una casa dove si sentiva infelice solo per dei figli: "Nelle storie in cui la mamma se ne va di casa, io capisco la vostra rabbia ma non capisco che per voi lei non conti più niente. Lei è stata in un matrimonio che andava male per 20 anni. Andare su Facebook a cercare l tuo primo amore è un segno di disperazione". Giovanni ammette che in quei due anni ha detto più volte alla madre che "faceva schifo" per la sua relazione con un altro, mentre Antonio soffre molto perché la donna ha scelto di trasferirsi molto lontano, fino in Svizzera. "Il tuo gesto di andare via ha fatto schifo", sostiene Giovanni; "Se quell'uomo è meno importante di noi perché stai con lui?", chiede Antonio. La conduttrice spiega loro che Piera non vuole obbligarli a trasferirsi in Svizzera, ma solo avere un rapporto con loro e poterli andare a trovare: "Non è normale che per tre anni non senti la voce di tuo figlio". Inizialmente i due rifiutano di aprire la busta, pur aprendo alla possibilità di una riconciliazione futura. Poi, dopo una lunghissima fase di indecisione, accettano di aprirla: "Ma non deve pensare che è tutto perdonato. Noi vogliamo vedere lei, non lui". L'abbraccio mette finalmente fine a tre anni di rifiuti e lacrime.