Giovanni Ciacci, è stato intervistato dal settimanale ‘Novella 2000', nel numero in edicola questa settimana. L'opinionista ha sparato a zero contro Tommaso Zorzi, svelando i motivi della sua frizioni con lui. L'influencer si trova da tre settimane nella casa del Grande Fratello Vip 5. In una puntata di "Pomeriggio Cinque", Biagio D'Anelli aveva lanciato un'ipotesi. La presunta lite tra Giovanni Ciacci e Tommaso Zorzi era da ricercarsi in un fidanzato conteso e condiviso. Un'ipotesi smentita Giovanni Ciacci al settimanale diretto da Roberto Alessi.

Le parole di Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci, nel corso dell'intervista, ha smentito le voci di una presunta lite dovuta al fidanzato conteso. Poi ha attaccato Tommaso Zorzi, contestandogli di essere "privo di contenuti". Poi ha attaccato gli influencer: "Hanno vita breve in tv, guardi De Lellis e la Salemi, sono scomparse".

Armando è una persona che ho conosciuto su Instagram, ci siamo scambiati vari messaggi. Pur vivendo entrambi a Milano non ci siamo mai visti e non c’è nessuna relazione tra noi. Uno che entra nella Casa del Grande Fratello VIP e dice di essere una soubrette deve capire che l’unica soubrette, dopo la Carrà e la Cuccarini, sono io. Forse anche Cristiano Malgioglio, ma è troppo vecchio, al massimo potrei associarlo a Wanda Osiris. Ho paura che Zorzi sia privo di contenuti. Per me gli influencer non dovrebbero fare TV, perché hanno una vita artistica breve. Guardi De Lellis, Salemi e così via. Scomparse

L'ex fidanzato di Tommaso Zorzi è Armando Condemi

L'ex fidanzato di cui si parla nel gossip della lite tra Tommaso Zorzi e Giovanni Ciacci è Armando Condemi. Come è stato poi svelato, il fidanzamento era stato organizzato per attirare l'attenzione del mondo del web. Dovevano durare una settimana. Cupido, però, ha scoccato la sua freccia: Zorzi e Armando si sono innamorati per davvero.