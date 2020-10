La presenza di Giovanna Mezzogiorno a Domenica In, ospite per parlare dell'ultimo film di Daniele Luchetti Lacci, non è passata inosservata per l'atteggiamento dell'attrice, che durante il colloquio con Mara Venier è parsa spaesata, fuori fuoco, con toni estremamente compassati, non esattamente allineata a quelli che sono i tempi e i ritmi televisivi. Un dettaglio che diversi telespettatori non hanno mancato di sottolineare sui social, commentando in diretta quanto stava accadendo su Rai1 e sottolineando come l'attrice sembrasse stanca e provata mentre rispondeva alle domande di Mara Venier. In realtà la sua "allergia" al piccolo schermo è cosa nota, Giovanna Mezzogiorno non ha mai negato un certo disagio a comparire davanti alle telecamere Tv, soprattutto in diretta.

Risale al 2017 un'affermazione esplicita sull'argomento, rilasciata in occasione di un'intervista al Corriere della Sera: "Andare in trasmissione mi fa soffrire, sì. Sono un pesce fuor d’acqua, non ho i ritmi televisivi, non capisco nulla di quello che accade intorno a me, gli studi mi sembrano trappole. Meglio dimenticare quello che mi è successo da Fazio…". Il riferimento era a quanto accaduto pochi giorni rima, nel corso di un'ospitata da Fabio Fazio a Rischiatutto che l'aveva messa decisamente a disagio, visto che il conduttore si era trovato costretto a troncare la puntata per l'incombere dei risultati dello spoglio elettorale. Giovanna Mezzogiorno aveva commentato così: