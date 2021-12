Gianni Sperti: “Non potrei mai trovare l’amore a Uomini e Donne, non sono bravo a corteggiare” Gianni Sperti è ormai un esperto d’amore dopo vent’anni da opinionista a Uomini e Donne. Nonostante il suo ruolo, però, non crede di poter mai trovare l’altra metà nello show di Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

Gianni Sperti è senza dubbio uno dei volti più iconici della tv, opinionista da circa vent'anni di Uomini e Donne, con una carriera di ballerino alle spalle, ha parlato del suo ruolo nello show di Canale 5 in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Nonostante sia nel programma da tanti anni, però, dichiara di non aver mai pensato di cercare l'amore in quel modo.

La sensibilità di Gianni Sperti

I consigli e anche le frecciatine di Gianni Sperti, rivolte a corteggiatori e tronisti non passano certo inosservate, anzi, l'opinionista fa sentire la sua e in più occasioni non esita a bacchettare chi ritiene debba essere smascherato. Quasi sempre le sue intuizioni sono giuste, ma l'ex ballerino motiva questa sua capacità di leggere nell'animo di chi arriva in studio semplicemente affidandosi alla suo lato più sensibile e anche alla necessità di tenere sempre tutto sotto controllo:

Quando entriamo in studio non abbiamo idea degli argomenti della puntata. Il fatto è che mi metto nei panni delle persone che ho davanti e so che in certe situazioni è impossibile non avere reazioni. E così, se uno mi “suona” strano, ecco che partono la critica o il complimento. Sono molto sensibile, sì. E anche un po’ precisino. Sarà la disciplina imparata con la danza che si intreccia con la mania di avere tutto sotto controllo… Poi basta applicare un po’ di logica: l’essere umano è fatto di carne, ossa ed emozioni, deve sempre reagire in un qualche modo, e allora quando avverto una certa “indifferenza” penso che uno più uno debba fare due.

A Uomini e Donne solo come opinionista

Da anni assiste alle vicissitudini di chi cerca l'amore, ma lui non ha mai pensato di tentare la sorte diventando in prima persona uno dei tronisti del programma e sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni spiega il motivo: "Non ci ho mai pensato, ma non credo di essere adatto. Sono bravo a consigliare, ma con me stesso sono una frana. Poi non sono bravo a corteggiare, mentre da corteggiato, invece, sarei abbastanza duro: se non trovassi la persona giusta, non durerei più di un mese". L'unico amore che permane è quello con Tina Cipollari, sua fedele compagna di poltrona: "Prima litigavamo più spesso, adesso siamo maturati, ci vogliamo bene".