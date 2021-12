Gianni Morandi tra i Big in gara a Sanremo 2022: “Guardo dove gioca il Bologna poi decido” Raggiunto da Il Corriere di Bologna, Gianni Morandi replica alle voci sulla sua partecipazione tra i Big in gara a Sanremo 2022. “Ci vuole coraggio a salire su quel palco”.

A cura di Giulia Turco

La lista ufficiale di Big in gara a Sanremo 2022 non è ancora stata svelata, ma indubbiamente la sola ipotesi che Gianni Morandi possa tornare a gareggiare sul palco dell'Ariston ha destato scalpore. A fare il nome del cantante bolognese è il settimanale Chi il quale anticipa i primi nomi. Supposizioni, si intende. Eppure lui, nel giardino della sua villetta di Monghidoro, si fa scattare una foto da Anna con la chitarra in mano e una didascalia sibillina: "Voglia di tornare a cantare…".

Gianni Morandi replica alle voci su Sanremo 2022

Il suo esordio esattamente 60 anni prima, nel 1962 con ‘Andavo a cento all'ora' e ‘Fatti mandare dalla mamma'. Che non sia il 2022 l'anno giusto per tornare a calcare il palco del Festival? "Ah sì in effetti il 2022 è un anno importante per me", spiega a Il Corriere di Bologna che lo ha raggiunto per telefono. "Facciamo così: guardo dove gioca il Bologna in quei giorni e poi decido". Gianni Morandi non conferma né smentisce. "Spero che Amadeus mi inviti per un'ospitata, ci vuole coraggio a salire su quel palco", spiega il cantante che il palco di Sanremo lo ha calcato tante volte. Nel 1987 ha vinto l'edizione insieme a Ruggeri e Tozzi, fu invitato come ospite e condusse il Festival nel 2011 e nel 2012. "Ricordo gli strafalcioni in quella conduzione", scherza Morandi, "Sanremo è così, fa tremare le gambe". Poi spiega: "Ti fa proprio tremare essere lì, ricordo la prima edizione da presentatore, appena si apriva il sipario tremavo tutto. Ogni tanto mi rivedo. Bella esperienza, ma non bellissima".

I Big in gara a Sanremo 2022

Al momento tuttavia si tratta soltanto di ipotesi, visto che la lista ufficiale dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo non è ancora stata annunciata. La Direzione di Rai 1 ha fatto sapere tramite una nota di aver apportato una modifica al regolamento ufficiale del Festival tale per cui non sarà necessario attendere per forza fino alla serata finale di Sanremo Giovani, come avviene ogni anno, prevista per il prossimo 15 dicembre. A partire dal 2 dicembre infatti ogni momento è buono. I nomi potrebbero essere annunciati a sorpresa dal Direttore Artistico, tramite social o durante una diretta tv, non è dato sapere.