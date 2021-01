Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, all'insaputa dei gieffini emergono sempre nuovi dettagli. Da qualche giorno, infatti, si parla di Stefania Orlando e di suo fratello Gianni, un nome mai pronunciato dalla showgirl che spesse volte ha parlato della sua famiglia nel corso del reality. Gianni Orlando è figlio di Annamaria, la madre della conduttrice, avuto da una relazione giovanile. L'uomo è stato ospite nel salotto di Domenica Live, dove ha raccontato la sua storia e ha espresso il desiderio di ricostruire un rapporto con i suoi fratelli.

Il racconto di Gianni Orlando

Arrivato da Parigi, dove vive da più di trent'anni, Gianni si trova a parlare della sua infanzia nello studio di Barbara D'Urso. Quando aveva circa due anni e mezzo fu riconosciuto da quello che sarebbe diventato il marito di sua madre Pietro Orlando, che decise di riconoscere anche quel bambino che la donna aveva avuto prima di conoscerlo. I primi anni della sua vita, quindi, li trascorre accanto alla madre e all'uomo che, in fin dei conti, è diventato suo padre, poi le cose d'improvviso cambiano:

Prima della nascita di Stefania e Fabio Massimo vengo mandato in collegio, a 7 anni, perché lavoravano tutti e due e non potevano tenermi a casa. Dai 7 fino ai 16 sono stato in collegio. Li vedevo raramente, quando potevo andare a casa. Non voglio entrare nei particolari, ma non sono stati momenti belli. In uno dei nostri incontri fugaci mi hai detto che nostra madre ha mentito sulla mia identità, ovvero che io ero un amichetto che andava a casa a giocare. Lo hanno scoperto 30 anni fa, i rapporti con Stefania e Fabio sono stati pochi, perché poi io mi sono trasferito a Parigi, quando ho incontrato mia moglie nell'83.

L'appello di Gianni Orlando alla sorella Stefania

I rapporti tra i tre fratelli, quindi, non sono stati sempre idilliaci. Se gli anni dell'adolescenza li hanno trascorsi lontani, diventati adulti i Fabio, Stefania e Gianni si sono visti in maniera saltuaria. Il maggiore dei tre non è stato invitato nemmeno al matrimonio della conduttrice con Simone Gianlorenzi, sebbene avesse avuto modo di conoscerlo, come aveva conosciuto in passato anche Andrea Roncato. Quello che l'uomo chiede a Stefania Orlando è semplicemente recuperare un rapporto che in questi anni è mancato: