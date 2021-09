Gianmaria Antinolfi vuole uscire dalla casa del GF Vip 2021 e rivela il giorno esatto dell’abbandono Gianmaria Antinolfi vuole uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 e ha comunicato anche il giorno esatto in cui vorrà abbandonare il gioco: sabato 26 settembre, subito dopo la puntata di venerdì, quando metterà in chiaro la sua posizione nei confronti di Soleil Sorge. L’atmosfera tra i due è diventata davvero tesa e sarà difficile appianare le divergenze dopo che la ragazza, riferendosi all’ultimo periodo con lui, ha usato il termine stalker.

Gianmaria non vuole stare sotto lo stesso tetto con Soleil

Il napoletano, parlando con Amedeo Goria, ha messo in chiaro la volontà di dare la sua versione dei fatti venerdì in diretta e poi di lasciare il reality show per tornare a fare la sua vita. Scettici i suoi compagni di avventura e il pubblico del GF Vip h24 in diretta su Mediaset Extra, che ha commentato sui social con tutta la perplessità del caso. “Non ce la faccio a stare qui con lei. Perché non mi va nemmeno di condividere questo spazio con Soleil” ha dichiarato Antinolfi, seccato dall'ennesima riflessione sulle parole pesanti usate dalla Sorge.

Posizioni divergenti: le liti e la minaccia di denuncia

Lei, d'altro canto, non si è scomposta e ha mantenuto la posizione iniziale: i due sarebbero stati insieme nemmeno un anno, hanno fatto diverse vacanze e conosciuto i rispettivi amici, poi appena il flirt si stava trasformando in qualcosa di più, soprattutto per Gianmaria, Soleil avrebbe fatto dieci passi indietro per defilarsi. Se non fosse che, a detta della modella italo-americana, in quel momento l'imprenditore napoletano avrebbe cacciato il suo lato più pedante, arrivando "ai limiti dello stalking". "Esco e la denuncio" ha confessato ad alcuni concorrenti prima di scontrarsi nuovamente con lei sotto lo stesso tetto. I toni alti, gli sguardi accesi, altre parole dure sono volate nella casa del GF Vip, finché Gianmaria non le ha chiesto di stargli alla larga e Soleil gli ha augurato di uscire prima possibile dal gioco.