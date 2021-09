Gianmaria Antinolfi reagisce alle accuse di stalking: “Soleil tornò da me, si è fatta scopa*e” Gianmaria Antinolfi è furioso per le accuse di stalking mosse da Soleil Sorge durante al diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 20 settembre e ha reagito vomitando tutta la sua verità in uno sfogo con Sophie Codegoni: “Si va a fare il piantino in confessionale ma non dice le cose come stanno. Lei dice stalking perché mi presentavo sotto casa sua a portarle la colazione? Perché volevo portarla in vacanza o in barca? Poi la storia era chiusa e dopo un mese la carina mi ha richiamato, si è fatta scop**e”.

Gianmaria Antinolfi è furioso per le accuse di stalking mosse da Soleil Sorge durante al diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 20 settembre e ha reagito vomitando tutta la sua verità in uno sfogo con Sophie Codegoni: "Si va a fare il piantino in confessionale ma non dice le cose come stanno. Lei dice stalking perché mi presentavo sotto casa sua a portarle la colazione? Perché volevo portarla in vacanza o in barca? Poi la storia era chiusa e dopo un mese la carina mi ha richiamato, si è fatta scop**e, più volte".

Gianmaria Antinolfi vuole querelarla per diffamazione

Sophie ha cercato di zittirlo, consigliandogli di raccontarla con termini meno duri, ma il concorrente del GF Vip ed ex di Belén Rodriguez non ha voluto sentire ragioni. L'ira scatenata dalle parole pronunciate da Soleil in diretta non l'ha abbandonato per diversi giorni e lo ha condotto per mano verso la rottura con lei:

Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati. Questa è diffamazione. Questa è andata in confessionale a dire una cosa del genere dopo che aveva chiarito con me?! Sono parole di una gravità assoluta. Non si possono usare certi termini con leggerezza. Ragazzi è falsa, perché mi aveva detto che non aveva più problemi con me e che avremmo vissuto il GF Vip da amici. E poi dopo pochi minuti ti chiudi in confessionale a dire che sono uno stalker? Ci saranno seri provvedimento per questo.

Gianmaria Antinolfi ha anche aggiunto che teme il confronto con la Sorge perché "la tv è il suo mondo" e in qualche modo lui non si ritiene all'altezza di tenere testa con una telecamera puntata addosso: "Io non posso parlare con lei da solo, perché temo che rigiri tutto. Potrebbe estremizzare i miei discorsi e farmi passare per quello che non sono. Lei sparla di tutti, ma proprio tutti, anche delle migliori amiche".