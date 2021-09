Gianmaria Antinolfi: “Farei sesso al GF Vip, gli amici mi hanno chiesto di chiav** Sophie Codegoni” Gianmaria Antinolfi ha svelato ad Alex Belli di essere entrato nella casa del Grande Fratello Vip con il preciso intento di “fare casino”. In particolare, l’uomo vorrebbe avere una relazione sotto le telecamere e non si farebbe problemi a condividere momenti di intimità. Fanno storcere il naso le sue parole su Codegoni: “I miei amici mi hanno detto ‘Chiav**i Sophie'”.

Gianmaria Antinolfi sembra essere entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 con un piano ben preciso. L'uomo ha rivelato ad Alex Belli di avere deciso di prendere parte al reality con l'intenzione di "fare un macello". In particolare, ha spiegato che non si farebbe problemi ad avere rapporti sessuali sotto le telecamere.

Gianmaria Antinolfi svela il suo piano ad Alex Belli

Gianmaria Antinolfi ha svelato ad Alex Belli le intenzioni con le quali ha preso parte al Grande Fratello Vip. L'uomo non ha nascosto di avere avuto in programma sin dall'inizio, di intrecciare una relazione nella casa:

"Io avevo programmato di entrare qua dentro e fare un macello. Ma con chi caz** lo faccio? Di queste qua nessuna… Con Soleil abbiamo chiarito, ma non provo più niente. Con le altre? Con chi? Io ho detto a loro: ‘Se mi date un po' di materiale, io posso fare un po' di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che caz** faccio?' Anche se volessi fare solo un po' di show, ma con chi? O sono tutte occupate, poi nessuna è il mio genere. Uno dice, non è il mio genere ma non è occupata, anche solo per fare un po' di show…".

Le parole su Sophie Codegoni

Gianmaria Antinolfi ha garantito ad Alex Belli che non avrebbe alcun problema a concedersi dei momenti di passione a favore di telecamera: "Per me sarebbe fantastico, essere completamente libero, trovare una qua dentro e divertirmi con lei. Sai come passerei le giornate? Sul divano. Io qua dentro chiav**ei di sicuro. Non mi farei proprio problemi". E Alex Belli lo ha incoraggiato dicendogli che se lo facesse davvero sarebbe "un mito" e che sarebbe osannato dai suoi amici. Così, Antinolfi gli ha fatto sapere che gli amici gli hanno indicato la concorrente che dovrebbe provare a conquistare: "Loro mi hanno detto "Chiav**i Sophie". Tutti me lo hanno detto".