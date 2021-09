Gianmaria Antinolfi è un concorrente del GFVip 6, il flirt con Belen Rodrigurez e Dayane Mello Stando a quanto rivelano gli indizi social diramati sul profili del Grande Fratello Vip, il manager napoletano sarebbe uno dei concorrenti che varcherà la porta rossa della casa più spiata d’Italia a settembre. Balzato agli onori delle cronache rosa per il flirt avuto la scorsa estate con Belen Rodriguez e prima ancora con Mello, Antinolfi è molto amico anche di Soleil Sorge, altra inquilina della casa. Chissà chi entrerà per lui nella casa.

Gianmaria Antinolfi è uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip, al via da settembre. Nonostante non ci sia ancora la conferma da parte di Alfonso Signorini, il profilo ufficiale del GFVip ha pubblicato sui suoi profili social un indizio dal quale sembra chiaro che il concorrente misterioso è proprio Antinolfi, l'imprenditore che la scorsa estate ha avuto un flirt con Belen Rodriguez, successivamente vicino a Solei Sorge, che non a caso sarà una delle inquiline della casa. La foto in questione, che lascia intravedere il busto ma non il volto del personaggio, mostra gli stessi accessori che, come fanno notare alcuni utenti sul web, sono stati visti indosso all'imprenditore.

Chi è Gianmaria Antinolfi

Conosciuto nel mondo dello spettacolo per le sue interferenze con il gossip, Gianmaria Antinolfi è un manager napoletano che lavora nell'area vendite di alcune aziende del settore luxury. Nato il 30 giugno 1985 a Napoli, oggi vive a Milano e ha alle spalle una laurea in Economia aziendale ottenuta alla Federico II, che ha preceduto un master alla Bocconi. Dal 2017 è il direttore vendite presso due aziende, la Caravel Pregiate Spa e la France Croco, entrambe specializzate in pellame pregiato che fanno capo a Kerin Group, holding internazionale che possiede marchi come Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta e Pomellato. Della sua famiglia si sa pochissimo, ma sappiamo che ha una sorella che si è sposata nel 2017.

I flirt di Gianmaria Antinolfi da Belen a Dayane Mello

Il nome di Gianmaria Antinolfi è balzato agli onori delle cronache rosa per i suoi flirt con diverse donne del mondo dello spettacolo. Il più celebre è quello risalente all'estate 2020, quando dopo la separazione di Belen Rodriguez dall'ex marito Stefano Di Martino, Antinolfi era stato pizzicato dai fotografi di Chi in compagnia della showgirl. L'occasione era il 35esimo compleanno di lui festeggiato a Capri. La loro conoscenza sarebbe avvenuta tramite l'amicizia in comune di Mattia Ferrari. Poco tempo prima, il manager aveva avuto una breve relazione con Dayane Mello, mentre terminata l'estate Antinolfi era stato pizzicato in compagnia di Soleil Sorge, tra abbracci e risate che lasciavano intendere un clima confidenziale tra di loro.