Gianmaria Antinolfi e il sesso con Sophie Codegoni al GFVip, la mamma: “Chieda scusa a mia figlia” L’imprenditore ha il suo piano di intrecciare una relazione con una delle donne della casa, lamentandosi della “scarsa offerta” di femmine che la produzione gli avrebbe messo a disposizione. Indignata dalla sue parole, interviene la mamma di Sophie Codegoni, la concorrente che Antinolfi ha preso di mira: “Razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero?”.

A cura di Giulia Turco

Le intenzioni di Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 6 non sono affatto passate inascoltate. L'imprenditore napoletano, in un momento di confidenze, ha confessato ad Alex Belli il suo "piano" di intrecciare una relazione sentimentale (o anche solo fisica) con una delle donne della casa. Il concorrente si è lamentato però della "scarsa offerta" di femmine che la produzione del programma ha messo a disposizione, che rende piuttosto difficile creare dinamiche da show nella casa. Antinolfi, in via preventiva, avrebbe chiesto un suggerimento agli amici, che gli hanno dato una soluzione univoca: "Loro mi hanno detto "Chiav**i Sophie". Tutti me lo hanno detto".

Interviene la mamma di Sophie Codegoni

Non ci sta Valeria Pasciuti, mamma dell’ex tronista, che disgustata dalle parole di Antinolfi ha deciso di intervenire su Instagram: “Ma cosa siamo diventate?? Una merce di scambio per il successo? Ma tu razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con delle telecamere e dalle stesse telecamere spero che tu sappia chiedere scusa. A me ma a soprattutto a mia figlia”. Poi, alla ragazza, dà una serie di consigli: “Devi farti conoscere un po’ di più. Fra di meno. Aiuta di più”. E su Antinolfi:

Metti a posto quello sconosciuto, vestito da cafone, che non parla l’italiano, venuto lì dentro solo per aver venduto una paparazzata con una splendida donna, ora madre, sfruttando la sua celebrità a sua insaputa e di quelle starlette che racconta di essersi “fatto”. Ma poi che lavoro fa sto tipo? Non lavorava nella moda? Ma almeno che impari a vestirsi, Povero figlio del nulla!

La fidanzata di Gianmaria Antinolfi bloccata su Instagram

Nel frattempo, dopo la segnalazione via social di Fabrizio Corona che lo ha fatto notare, Greta Giulia Mastroianni conferma di essere stata bloccata su Instagram dall'account di Gianmaria Antinolfi. Lei è la ragazza che l'imprenditore starebbe frequentando fuori dalla casa, della quale ha speso dolci parole ammettendo di averle fatto diverse promesse. Eppure lo staff del gieffino durante la sua permanenza nella casa ha rimosso Greta dagli account seguiti. "Il profilo di Gianmaria Antinoldi mi ha defollowato", scrive con una emoticon stupita.