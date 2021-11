Gianmarco Onestini ha vinto un premio come personaggio “Favorito de Espana” Gianmarco Onestini ha vinto il premio “personaggio preferito di Spagna” in ambito televisivo. Partecipando a vari reality è riuscito a ritagliarsi un posto nel cuore del pubblico spagnolo.

A cura di Ilaria Costabile

Gianmarco Onestini è ormai diventato una vera e propria star in Spagna, dove è stato da subito apprezzato dal pubblico che lo ha accolto con grande slancio. A dimostrazione di questo scambio reciproco, infatti, il giovane emiliano è stato premiato in qualità di "personaggio favorito della tv spagnola".

Il ringraziamento di Gianmarco Onestini

Per un personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo è senza dubbio una grande emozione, quella di ricevere un riconoscimento che attesti quanto il pubblico possa essersi affezionato, ed è proprio quello che è accaduto a Gianmarco Onestini che, infatti, in Spagna è stato accolto con gran clamore, facendosi poi amare nel tempo dagli spettatori. In occasione del ritiro del premio patrocinato dalla rivista Sevilla Magazine, l'ex gieffino ha scritto su Instagram:

Ho i brividi, da rizzare i capelli in testa, ricordo tutto dall'inizio… da quando sono arrivatp in Spagna nel 2019 con la mia valigia mezza vuota ma piena di sogni. All'inizio è stata molto dura ma ho sempre continuato con tanta positività e con il sorriso che ci contraddistingue così tanto. A poco a poco mi sono fatto conoscere con le mie virtù e i miei difetti, ma sempre essendo me stesso. E 2 anni e mezzo dopo, un sogno si è realizzato.

Questo premio è nostro. E dico nostro perché senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile.

Vi amo molto, molto, molto. Il vostro Gianmarco

La carriera nella tv spagnola

Anche se in Italia aveva provato a seguire la stessa carriera di suo fratello Luca, partecipando prima come tentatore a Temptation Island e poi prendendo parte al Grande Fratello Vip, Gianmarco Onestini ha trovato la sua oasi felice in Spagna, dove partecipando alla versione iberica del reality di Canale 5, oltre che ad un altro format "El tiempo del descuento" in cui aveva dato sfoggio delle sue qualità. Ultimamente, invece, è stato un concorrente di Supervivientes dove è arrivato secondo, ed è così che il giovane emiliano è riuscito a ritagliarsi uno spazio in tv.