GFVip, Tommaso Zorzi fa irruzione in studio: “Vengo a vedere come prosegue” Tommaso Zorzi fa ritorno in studio al Grande Fratello Vip 2021. Appena quattro mesi dopo, il tempo sembra non essere mai passato per il vincitore dell’ultima edizione, nascosto dietro le quinte del pala studio a seguire la puntata. “Sono molto emozionato a questo posto, sto tremando. La mia vita è molto cambiata, riassumo tutto in un grazie”, spiega a Signorini che lo accoglie davanti alle telecamere.

A cura di Giulia Turco

Tommaso Zorzi fa irruzione in studio al GFVip 6. Sembra ieri e d'altronde sono passati solo quattro mesi dalla sua vittoria della passata edizione. I fan più nostalgici non hanno rinunciato a pubblicare su Twitter meme che ricordano la sua presenza nella casa e i momenti più iconici insieme a Stefania Orlando, Francesco Oppini, Dayane Mello. Nelle ultime ore l'influencer era sparito dai social, ma ben presto ha rivelato il motivo.

Tommaso Zorzi riabbraccia Alfonso Signorini

Tommaso Zorzi era assente da Instagram perché il suo cellulare era probabilmente in "modalità aereo" mentre si nascondeva dietro le quinte del Grande Fratello Vip. Insieme agli autori nei meandri del pala studio, Zorzi seguiva la diretta da un piccolo schermo, fino a quando i cameraman sono arrivati a sorprenderlo. Tommaso è arrivato in studio commosso, al fianco di Signorini, ammettendo di sentirsi come a casa: "Sono venuto a vedere come proseguiva", scherza. "Sono molto emozionato a questo posto, sto tremando. La mia vita è molto cambiata, riassumo tutto in un grazie".

Tommaso Zorzi è già amico delle Princess

Alla domanda di Signorini su chi ci sia tra i suoi concorrenti favoriti di questa edizione, Zorzi ammette: "Amo la lirica, dunque ho un debole per Katia Ricciarelli". Tra i Vip di quest'anno però c'è anche qualche vecchia conoscenza. Si tratta delle tre principesse etiopi, già ribattezzate da Signorini come le "Princess". Insieme a Jessica Haile Selassie infatti, Tommaso ha partecipato all'edizione di Riccanza del 2017, programma di MTV che lo ha lanciato in tv. "Ho anche vissuto a Palazzo con loro", spiega Tommaso divertito dalle tre eccentriche ragazze. Prima di lasciare lo studio, Zorzi riceve gli auguri del conduttore: "So che stai per iniziare una nuova avventura", si riferisce probabilmente alla sua prossima partecipazione come giudice a Drag Race Italia.