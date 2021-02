A seguito delle nomination, Alfonso Signorini informa i vip: Samantha de Grenet e Alda D'Eusanio sono le più nominate della settimana. Le due concorrenti finiscono al televoto in un ballottaggio tutto al femminile, dopo l'esclusione di Giulia Salemi che ha rischiato per pochissimo il televoto. Nel corso della trentasettesima puntata, l'influencer è stata salvata dai due finalisti che l'hanno scelta per il ripescaggio, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. L'esito del televoto sarà rivelato nella puntata di lunedì 8 febbraio.

Pierpaolo Pretelli e Dayane salvano Giulia Salemi

Al termine delle nomination, i vip più votati sono Giulia Salemi, Samantha de Grenet e Alda D'Eusanio. Alfonso Signorini però chiama in mistery room i primi due finalisti, ovvero Pierpaolo e Dayane, e dà loro il potere di salvare uno solo dei tre concorrenti dal televoto. La scelta obbligata è tra Giulia Salemi e Alda dD'Eusanio, perché Samatha in questo caso è immune. "Lascio la scelta a te", dice Dayane. Pierpaolo risponde fermamente: "Salvo Giulia". L'influencer italo persiana è salva e scambia così per un soffio il rischio di uscire dalla casa. Dayane immediatamente cerca di giustificare con Adua il suo gesto.

Come votare il tuo preferito al televoto

Per partecipare al televoto, è possibile utilizzare l’applicazione gratuita Mediaset Play e registrarsi, dal proprio smartphone o tablet o da smart Tv. In alternativa, si può votare attraverso il sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, alla sezione televoto, previa registrazione. Altra possibilità è quella dell'SMS, ai numeri 477.000.2 e 477.000.3.

Il GFVip torna lunedì 8 febbraio

Il Grande Fratello Vip torna con la trentottesima puntata lòunedì 8 febbraio in prima serata su Canale 5. Lunedì scopriremo chi tra Samantha de Grenet e Alda D'Eusanio dovrà abbandonare la casa. Tante saranno ancora le sorprese e le emozioni da vivere nella casa insieme ai vip, a poche settimane dalla finale di questa lunga edizione. L'ultima puntata è prevista infatti per lunedì 1 marzo e Dayane e Pierpaolo si sono già guadagnati un posto in finale.