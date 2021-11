GFVip, Patrizia Pellegrino nel mirino di Alex e Soleil: “Ci hai giudicati senza sapere” Patrizia Pellegrino è entrata da poco nella casa del GF e già ha il suo primo confronto, dopo alcune affermazioni non ben accettate dai due leader della casa, ovvero Alex e Soleil.

A cura di Ilaria Costabile

Patrizia Pellegrino è appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente e già ha seminato discordia tra gli inquilini, ormai ben collaudati tra loro. I primi con i quali si ritrova ad avere un confronto sono Alex Belli e Soleil Sorge. I due sono piuttosto innervositi dal fatto che l'attrice abbia avuto un atteggiamento scostante e giudicante nei loro confronti, per questa ragione le chiedono subito spiegazioni.

Soleil e Alex chiedono spiegazioni

Soleil non è certo un personaggio che incassa, soprattutto quando le vengono fatti notare dei difetti, o si giudicano i suoi comportamenti, ragion per cui quanto detto da Patrizia Pellegrino nella sua clip di presentazione l'ha infastidita e non poco. La napoletana, infatti, avrebbe avanzato delle remore nei confronti dell'influencer, trovandola "altezzosa e presuntuosetta", aggiungendo che comunque conosce benissimo il mezzo televisivo. A questo, poi, si sarebbe aggiunta la stoccata rivolta ad Alex Belli, poco dopo aver messo piede nella Casa, dicendogli "ti sei fatto abbindolare da questa ragazza, da fuori sembravi un bamboscione". Insomma, non sono pochi i motivi per cui i due hanno voluto un confronto con la nuova arrivata e chiamandola in veranda Soleil ha preso la parola:

Tu hai detto che io sono altezzosa, antipatica e presuntuosa. Stai dimostrando di avere dei pregiudizi. E io non sono tenuta a dimostrare proprio nulla a una persona che parte così. Non devo farti ricredere su niente, sei tu che hai un pregiudizio. Hai dato dei giudizi e non ricordi bene. Non è vero nulla che hai detto che sono intelligente, ma hai specificato che io e Alex eravamo tra i meno simpatici per te e che lui era anche un falso e manipolatore. Ti rendi conto che sei andata da Alex a dirgli che si è fatto abbindolare da “quella ragazzina?! Lo sai che non è carino tutto questo? Devo dirti che non fai una bella impressione se inizi in questa maniera..

Patrizia Pellegrino cerca di difendersi

Patrizia Pellegrino, quindi, ha cercato a suo modo di difendersi e dicendo di non aver mai detto nulla del genere e specificando: "Questa è stata una mia impressione. Quante volte mi capita che la gente mi ferma e mi dica che sono molto più simpatica che in tv, perché loro si fanno un'idea di noi, questa cosa è accaduta anche con te". Sorge, però, non sembra convinta da questa spiegazione e attacca, supportata da Alex Belli, il quale le ha chiesto il perché avesse parlato del loro rapporto in quei termini: "Ci siamo chiesti, visto che siamo così diretti, magari voleva fare la kamikaze e avere il primo scontro con noi?". La Pellegrino, quindi, cerca nuovamente di chiarire le sue affermazioni dicendo: