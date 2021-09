GFVip, Miriana Trevisan si sente esclusa dal gruppo, volano accuse: “È falsa” L’ex ragazza di Non è la Rai non sta riuscendo ad inserirsi bene nel gruppo, quello che lei stessa in un momento di sfogo ha definito “il branco” del quale fanno parte le altre donne alpha della casa, come Manila Nazzaro, Raffaella Fico, Ainett Stephens. “Mi sono sentita un po’ esclusa è vero”, ammette, prima di un aspro confronto con Raffaella che non gliele manda a dire.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le donne della casa cercano di fare fuori Miriana Trevisan. Al GFVip l'ex ragazza di Non è la Rai non sta riuscendo ad inserirsi bene nel gruppo, quello che lei stessa in un momento di sfogo ha definito "il branco" del quale fanno parte le altre donne alpha della casa, come Manila Nazzaro, Raffaella Fico, Ainett Stephens. "Mi sono sentita un po' esclusa è vero", ammette Miriana quando Signorini in puntata la incalza sull'argomento, "parlare di branco forse è un parolone".

Lo scontro tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan

A farle muro in maniera compatta non è solo il gruppo di donne alpha, ma anche Soleil Sorge che nelle dinamiche si gioco si presenta come un unico concorrente che fa leva solo su se stessa. Soleil è una bomba ad orologeria e ne ha una per tutte: "Sei falsa, hai fatto la carina con me, dicevi che ero dolce poi ti sei rivelata", la accusa. "Ma io non ti guardo proprio", replica la Trevisan senza parole, "non ho mai detto che sei simpatica, solo che sei bella e hai dei modi aggraziati". Contro di lei anche Raffaella Fico, che attacca ironicamente: "È proprio simpatica. Con lei non ho proprio rapporti, dopo i primi approcci non è più venuta a parlarmi".

Miriana Trevisan prova a rimediare con Soleil

Nonostante tutto Miriana prova a riappacificarsi con le ragazze, prime fra tutte Soleil, dimostrandole vicinanza per il caso Antinolfi che l'ha coinvolta. La Trevisan era stata presa di mira da Gianmaria, che le aveva confessato dettagli privati sulla sua relazione con Soleil e sulle loro relazioni intime. "Io sto dalla parte di Sole, gliel'ho detto che è stato un basta*do a dire quelle cose! Ora sinceramente mi dispiace", spiega in puntata. Sarà sufficiente questo endorsement per salvarla dalle grinfie di Soleil Sorge? La strada di Miriana Trevisan per entrare nelle dinamiche del gruppo è ancora lunga.