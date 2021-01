Una serata diversa dal solito, che ha alleggerito gli umori dei concorrenti. Nella casa del GFVip è andato in onda il "TZLateShow", un divertente siparietto messo in piedi da Tommaso Zorzi, che ha abilmente gestito un momento di spettacolo e comicità insieme ai compagni di avventura. Giochi, interviste, performance canore, tra le quali non è passato inosservato il rap tarantino di Andrea Zelletta sulle parole dell'Amleto di Shakespeare. E infine un piccante quanto inaspettato intervento di Maria Teresa Ruta che nei panni di una sessuologa ha sollevato un argomento "tabù" che la regia ha preferito censurare.

Maria Teresa: "Chi di voi ha avuto più orgasmi?"

Tommaso Zorzi dietro al bancone della conduzione invita Maria Teresa Ruta ad accomodarsi nel suo "salotto". Recitando il ruolo di una esperta sessuologa, la Ruta apre l'argomento "orgasmo", analizzando le differenti esperienze del mondo maschile e femminile. Senza mezzi termini, ma d'altronde l'orario, come ha specificato Zorzi, lo permetteva. "Come si arriva all'orgasmo se sei una donna? Quali sono i trucchi del mestiere?", l'ha interrogata Tommaso. "C'è una profonda differenza tra l'uomo e la donna. L'uomo tende a quantificare i rapporti sessuali, si confronta sui numeri. I maschietti poi hanno un solo orgasmo e possono provarlo persino mentre dormono, è bizzarro! Noi donne siamo molto più attrezzate, abbiamo due modi per raggiungerlo, siamo più complesse".

La regia censura Maria Teresa Ruta

Argomenti che non sono piaciuti alla regia la quale, durante il discorso di Maria Teresa, fa partire una musichetta ad un volume piuttosto alto. "La mettono apposta per evitare che qualcuno senta!", scherza la Ruta. Ma in effetti è proprio così. L'improvvisata sessuologa va avanti con il suo show, i ragazzi sembravano divertirsi: "Stiamo entrando nella giungla della sessuologia!", dice entusiasta. Tommaso la spalleggia, la incalza e rivolgendosi alle donne chiede: "Chi di voi ha mai finto un orgasmo?". Il gioco però viene bruscamente interrotto dalla regia che, se non fosse stato chiaro il primo segnale, fa scattare una sorta di allarme: "Allontanarsi dalla linea gialla!", per far capire ai concorrenti di interrompere il discorso. Tommaso e Maria Teresa vengono chiamati in confessionale: "Abbiamo beccato la censura", intuisce Andrea Zenga. E in effetti poco dopo i due concorrenti tornano in salone annunciando che lo show deve finire immediatamente. Maria Teresa è scossa e si confida con Stefania: "Mi dispiace se per colpa mia hanno interrotto lo spettacolo di Tommaso".