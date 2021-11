GFVip, Manila Nazzaro ricorda la giornata contro la violenza sulle donne: “L’amore non lascia lividi” Anche nella casa del Grande Fratello Vip si ricorda la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e Manila Nazzaro apre la cena, organizzata per il Ringraziamento, con un discorso davvero importante.

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano i momenti per ricordare anche ciò che accade fuori le mura di Cinecittà e che necessita di una riflessione anche all'interno di un gioco televisivo. Ed è per questa ragione che Manila Nazzaro, supportata da Soleil Sorge ha aperto la cena organizzata in occasione del Thanksgiving Day, parlando dell'importanza del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il discorso di Manila Nazzaro

Un giorno che non poteva non essere menzionato, anche tra le mura della casa più spiata d'Italia e che necessita di un'attenzione mediatica capillare e potente, cosa che un reality show è in grado di assicurare, motivo per cui il discorso di Manila Nazzaro ottiene ancora più risonanza e diventa ancora più importante se contestualizzato. La conduttrice ha ricordato le vittime di violenza e insieme alle altre donne della casa ha anche invogliato a denunciare i soprusi subiti: "Denunciate, non abbiate paura" inneggia Katia Ricciarelli, legandosi alle parole dell'ex Miss Italia che ha aperto la cena in questo modo:

Per noi è il 25 novembre, che è una giornata importantissima, lo sappiamo che siamo tutti qui e siamo fieri di esserlo e urlarlo perché oggi si festeggia, in qualche modo di ricorda, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e qui ci sono esempi di donne pazzesche, ma soprattutto senza nulla togliere a tutte noi donne, degli uomini generosi, dolci affettuosi, attenti, unici che possono essere davvero d'esempio per tutti gli uomini d'Italia e che esistono nel mondo e che fanno male alle donne, perché oggi vengono ricordate tutte le vittime di violenza, psicologica e fisica, chi non c'è, chi c'è e purtroppo chi sta vivendo dei momenti molto tristi, quindi per la serie l'amore non lascia lividi, l'amore non rovina il mascara, ma solo il rossetto, abbiamo le scarpe rosse che sono il nostro simbolo e ringrazio Carmen per averle indossate stasera, forza donne, viva le donne e soprattutto ricordiamolo, anzi ricordiamoci di rispettarci, di amarci a vicenda perché siamo speciali.

La cena per il Ringraziamento

I festeggiamenti, poi, dopo un brindisi in onore di tutte le donne hanno avuto in inizio, avviati dalle parole di Soleil Sorge che ha ricordato la Festa del Ringraziamento con queste parole: "A proposito di questo dedichiamo la nostra cena alla gratitudine, al ringraziamento, alla vita in generale e soprattutto al rispetto per la vita di qualunque colore, di qualunque sesso, di qualunque modo in cui esista".