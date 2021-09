GFVip, Francesca Cipriani ripensa al commento di Tina Cipollari: “Non me l’aspettavo” In puntata la gieffina ha dato poco peso al commento di Tina Cipollari, sminuendo l’offesa ricevuta. “Non è Tina, non è lei”, ha sentenziato Francesca Cipriani. Nella notte però ha continuato a pensare a quanto accaduto e si è sfogata: “Anche lei però che dà adito a questa gente..”. Katia Ricciarelli ha fomentato il suo malumore: “Tina Cipollari? Ma per l’amore del cielo. Mi ha trattato di me**a!”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesca Cipriani non ha proprio digerito il commento sul suo conto pubblicato su Instagram da Tina Cipollari. In puntata la gieffina è stata convocata da Alfosno Signorini e insieme hanno parlato del suo amore per il fidanzato Alessandro Rossi che la aspetta fuori dalla casa. In settimana il ragazzo si era presentato fuori dal loft gridando un messaggio d'amore per Francesca al megafono. Lei era andata fuori di sé, urlando a squarcia gola tutto il suo amore. Una reazione che ha lasciato basiti non solo gli inquilini della casa, ma anche il pubblico a casa. L'opinionista di Uomini e Donne era intervenuta sui social commentando il video di quel momento: "Che ridicola".

La reazione di Francesca Cipriani al commento di Tina

Lì per lì la gieffina ha dato poco peso al commento di Tina Cipollari, sminuendo l'offesa ricevuta. "Non è Tina, non è lei", ha sentenziato Francesca Cipriani senza mostrare alcun dubbio. "Io la conosco ed è una persona che mi ha fatto tanti complimenti. Ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male, sicuramente le hanno detto di fare questo", ha detto senza chiarire cosa intendesse esattamente. "Mi ha sempre riempita di complimenti, non me la prendo per questo, ho capito da dove veniva la fonte, è stata sicuramente consigliata a fare questo, un amico in comune, però non voglio fare nomi".

L'opinione di Katia Ricciarelli su Tina Cipollari

Nella notte però, Francesca ha continuato a pensare a quanto accaduto e si è sfogata con Katia Ricciarelli. "Anche lei però che dà adito a questa gente, dai.. Tina è una donna fantastica e stupenda, però non me l’aspettavo", ha ammesso. "L’ho conosciuta e mi ha fatto dei complimenti. Quello che fa in tv è un ruolo", ha provato a giustificarla. Eppure dall'altra parte ha trovato una reazione che non l'ha affatto confortata, anzi: "Ma per l’amore del cielo. Mi ha trattato di me**a!", ha esordito Katia Ricciarelli. "È successo tutto in un programma Mediaset. Poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette?!".