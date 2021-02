Sanremo 2021 subito dopo il Grande Fratello Vip. I concorrenti sono a conoscenza del fatto che il giorno dopo la loro uscita dalla casa, prevista per l'1 marzo, inizierà la 71esima edizione del Festival su Rai 1. Una notizia della quale, teoricamente, non dovrebbero essere informati, considerando che il regolamento vieta che i concorrenti apprendano informazioni dall'esterno del programma. Lo ha rivelato Dayane Mello ad Andrea Zelletta durante la serata in giardino, ma giorni fa l'argomento era già saltato fuori parlando con Tommaso e Pierpaolo. Ecco come lo avrebbero saputo.

Tomaso Zorzi: "Ho due spoileroni su Sanremo"

Lunedì 15 febbraio, in puntata, Pupo dallo studio si lascia scappare una prima notizia: "Tra due settimane inizia Sanremo", ha detto l'opinionista rivolgendosi a Maria Teresa Ruta, protagonista in quei giorni del caso Baccini. Il giorno dopo Dayane, Tommaso, Pierpaolo, Dayane e Rosalinda sono in veranda quando la modella brasiliana irrompe chiedendo: "Ma è vero che tra due settimane inizia Sanremo?". Tommaso si prende qualche secondo poi risponde incerto: "Sì…". Subito Pierpaolo: "Il 2, penso inizi il 2". Ma come sapevano con certezza la data esatta? Tommaso si giustifica dicendo di aver origliato la notizia alla radio quando è stato portato in studio per la scelta del finalista: "Io ho due spoileroni su Sanremo. Quando siamo entrati in macchina hanno abbassato subito, però due robe le ho sentite". Resta il fatto che i concorrenti potrebbero semplicemente aver fatto i conti, considerando che da tradizione il Festival di Sanremo inizia di martedì.

Il GFVip finisce a ridosso di Sanremo 2021

Questa lunga edizione del GFVip sta per giungere al termine. Mancano all'appello la semifinale che andrà in onda venerdì 26 febbraio e la finalissima di lunedì 1 marzo che decreterà il vincitore. Il reality di Canale 5 è stato più volte prolungato e infine tirato il più possibile avanti nel calendario dei palinsesti e terminerà a ridosso della partenza del Festival, al via martedì 2 marzo. La semifinale del GFVip prevede l'eliminazione di una concorrente tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. I vip in casa si ritroveranno in sei a trascorrere gli ultimi tre giorni nel loft di Cinecittà.