GFVip, Alex Belli parla con Soleil e annuncia: “Devo andare via, non riesco a controllarmi con te”

La situazione tra Alex Belli e Soleil Sorge è ormai totalmente sfuggita di mano ai due gieffini. Dopo aver dichiarato i suoi sentimenti all'influencer, l'attore ha deciso di abbandonare il programma il 13 dicembre, quando come da contratto i concorrenti possono decidere se lasciare o meno il reality. Nella notte tra i due c'è stato un dialogo molto intenso, nel quale lui ha espresso le sue perplessità in merito all'idea di restare ancora nella Casa, portando avanti una situazione ormai difficile da sostenere.

Alex Belli sembra ormai irremovibile, e come riportato da Biccy.it, pare proprio che a metà mese lascerà la casa. La decisione è il frutto non solo di un rapporto che sta prendendo una piega che va oltre l'amicizia, ma è conseguente anche alle ipotesi di Soleil che tutto sia stato orchestrato ancor prima di mettere piede nel reality da Belli e sua moglie Delia, coinvolgendo anche terzi, come Simone Bonaccorsi paparazzato con la modella venezuelana. Ad ogni modo, però, le parole dell'attore ruotano attorno ad una motivazione che ha a che fare con il suo stato d'animo nei confronti dell'influencer:

Non ce la faccio a stare accanto a te e vivere questa cosa qui. Voglio proteggere te e Delia e per farlo devo andare via da qui. Io 13 giorni ed esco. Meglio che esca tra 13 giorni. Ascolta non sto dicendo oggi, ma per la data che doveva essere la finale. Non voglio fare del male a te. Ho paura di ferire qualcuno. Però quello che abbiamo è unico. Se io non avessi avuto una storia fuori, io e te avremmo costruito una delle storie d’amore più belle del GF Vip. Abbiamo cercato di mantenere tutto nella fase goliardica di amicizia, ora non gestiamo più il rapporto. Abbiamo passato il limite fidati. Non l’abbiamo cercata o voluta. Adesso siamo in un limbo e l’unica soluzione è che tu non mi veda più. La forza di controllo con te non ce l’ho Sole, l’ho perduta quando ti ho vista. Le emozioni le possiamo controllare fino ad un certo punto. Se tu riesci a controllarti io non ce la faccio.