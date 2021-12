GFVip, Alex Belli a Davide Silvestri: “Sono innamorato anche di te “ Alex Belli parlando con Davide Silvestri spiega che il sentimento che prova nei confronti di Soleil sarebbe potuto nascere anche nei suoi confronti: “La chimica artistica che ho con te è più alta di quella che ho con lei”.

A cura di Ilaria Costabile

Alex Belli è il personaggio più chiacchierato del Grande Fratello Vip, in un modo o nell'altro si parla sempre di lui e delle su esternazioni che lasciano non pochi dubbi. Se il suo rapporto con Soleil Sorge è ormai cosa nota, l'attore non si accontenta e, infatti, parlando con Davide Silvestri e facendo ricorso all'ormai inflazionata "chimica artistica", si è detto innamorato anche del suoi coinquilino, scatenando non poche reazioni anche sui social.

Il feeling tra Davide Silvestri e Alex Belli

A quanto pare l'attore emiliano ha una visione dell'amore molto più fluida di quanto si possa pensare e non ha paura di mostrarla davanti alle telecamere. Il suo è un innamoramento scaturito dalle affinità artistiche, dalla telepatia, dall'incontrarsi di energie, come più volte ha spiegato anche in diretta tv. Un ragionamento che sviscera anche parlando con Davide Silvestri, con il quale ha sempre avuto un buon rapporto e con cui, stando a quanto gli ha detto, potrebbe provare delle connessioni e un trasporto al pari di quelle provate per Soleil:

Tesoro la connessione artistica che ho con te è più alta anche di quella che ho con Soleil. Abbiamo fatto un sacco di cose insieme, ci troviamo con una lunghezza d’onda molto alta. Ogni cosa nasce all’improvviso, pam, pam, pam. Facciamo i personaggi, i ruoli, abbiamo una roba forte. In verità è molto difficile trovare questa alchimia. Vedi con Biagio? Lui è molto intelligente, ma non è tutto sciolto, non ci capiamo telepaticamente come noi. Questo per me è la cosa più importante, quello che abbiamo io e te

Le dichiarazioni di Alex Belli

Il discorso si è fatto più intenso nel momento in cui Davide Silvestri ha provato a chiedere delucidazioni all'attore in merito al suo "innamoramento" per Soleil, dal momento che è un argomento del quale non avevano mai parlato in maniera approfondita e Belli ha spiegato: "Quando ho visto il lato dolce da bambina di lei, quella roba mi ha fatto impazzire e innamorare. Anche con te mi è successo, io ti sento. In quel letto, in quella camera ci siamo trovati. Soleil di qua, tu dall’altra parte, io in mezzo." Il gieffino ha compreso il senso del discorso e, quindi, ha ipotizzato potesse trattarsi di una forma di trasporto simile a quella che lui stesso prova per suo cugino, Kekko dei Modà, e quindi Belli ribatte: "Secondo me è nata una cosa molto particolare tra noi. Io l’ho lasciata fluire, è il mio dono. Tu immagina che questo innamoramento potevo averlo anche con te. Perché pensi che di te non mi sia anche innamorato? In realtà c’è questa cosa, però potevo alzare la posta e nessuno ci avrebbe detto niente".