Anche la sera della Vigilia di Natale non mancano tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Protagonista della querelle venutasi a creare nella notte è Tommaso Zorzi che ha avuto l'impressione che gli altri inquilini della casa ridessero di lui in un determinato momento. La conferma è arrivata da Carlotta Dell'Isola, chiamata da Cecilia Capriotti affinché si potesse risolvere l'arcano. Ebbene, l'influencer scopre che così tanta ilarità era dovuta ai commenti che Giacomo Urtis aveva fatto sul suo conto.

Tommaso si sente preso in giro

Particolarmente turbato dopo la cena, poco prima di andare a letto, Tommaso Zorzi si trova in giardino a fumare una sigaretta. In quel frangente si accorge che gli altri ragazzi avevano gli occhi puntati su di lui e commenta l'accaduto tornando in stanza con Cecilia Capriotti e Stefania Orlando: "Non so se hai visto? Io sono arrivato, mi sono messo dietro a fumare, tutti mi guardavano, Giacomo faceva dei gesti e ridevano di me. È pazzo! Amore ridevano di me. Mi sono sentito mortificato, ho spento dopo tre tiri. Sono arrivato e loro tutti zitti, lo sai quando arrivi in un posto e ridono di te. Gli hanno bussato al microfono, perché sono arrivato io, sono uscito a fumare e hanno iniziato a ridere di nuovo".

Stefania Orlando cerca di placare Tommaso

Stefania Orlando cerca di dissuadere l'amico: "Non ho mai sentito nessuno parlare male di te in tre mesi, poi Giacomo ti adora, guai chi ti tocca. Lui ha detto io voglio dormire con Tommaso. Non ti fare strane idee." Zorzi, però, è convinto di quello che percepito e chiede a Cecilia di chiamare Carlotta presente a quel siparietto: "Io gli ho detto vai di là con Mario e lui, me ne fotte di dove dorme Giacomo. Io me lo sento, credimi. Non sono mica scemo. Adesso chiamiamo Carlotta e vediamo lei cosa ci dice. Non sono cretino, gente che ride ti vedono arrivare ti guardano".

Zorzi furioso con Giacomo Urtis

Con l'arrivo dell'ex volto di Temptation Island la situazione inizia a definirsi. Stando a quanto raccontato dalla romana, infatti, Giacomo Urtis stava raccontando agli altri proprio l'aneddoto del letto, dicendo di essere stato cacciato e di aver fatto scaturire una reazione inaspettata nell'influencer che è quasi sbottato contro di lui, raccontando il tutto imitandone i gesti. Il 25enne va quindi su tutte le furie e invoca nella discussione anche il rapporto speciale con Francesco Oppini, l'unico con il quale ha condiviso il suo letto (Qui video completo):