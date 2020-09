Se vai al Grande Fratello rinunci completamente alla tua privacy. Questo si sa e lo sa bene Tommaso Zorzi, che non si è fatto problemi a raccontare i dettagli della sua intimità, a cominciare da quello che fa nel bagno del GF Vip, dove ha ammesso candidamente, senza troppa vergogna, di aver provato a masturbarsi senza riuscita. L'influencer si è lasciato andare a una confidenza raccontando ai compagni di viaggio senza peli sulla lingua: "Ho provato a farmi una s*** ma non ci sono riuscito, non mi veniva duro".

La reazione degli altri inquilini della casa è stata ovviamente di sorpresa. Nel divertimento generale c'è chi lo mette in guardia sulla possibile ricaduta delle sue parole, come Francesco Oppini che gli fa notare: "Hai detto una roba che finirà ovunque". E c'è anche chi azzarda una spiegazione alla sua auto-defaillance: "Magari è perché hai preso tanto antibiotico in questi giorni". Naturalmente la regia del Grande Fratello Vip ha evitato di mandare in onda la conversazione tra Zorzi e gli altri, ma c'è stato qualche fan attentissimo che non ha mancato di riprendere l'accaduto e riportarlo sui social.

Zorzi si sta riassestando dopo la prima settimana difficile trascorsa in casa, durante la quale è stato costretto per due volte ad uscire a causa di problemi di salute che gli hanno impedito di vivere in tranquillità i primi giorni di questa nuova esperienza. Sin dal suo ingresso Zorzi aveva infatti avvertito i sintomi della febbre, ammettendo davanti agli altri di non voler essere catastrofista, ma non sentirsi affatto bene. Nelle ore successive era stato prima separato dagli altri in attesa di tampone, poi uscito per qualche ora. Dopo pochi giorni, a causa di una febbre alta, era stato prelevato da un'ambulanza per ulteriori controlli. In entrambi i casi è risultato negativo al Covid e la sua permanenza in casa non è stata in discussione.