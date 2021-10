GF Vip, scherzo a Giucas Casella che giura vendetta: “Vedrai cosa ti combino stanotte” Il mago è stato vittima di uno scherzo ordito da Francesca Cipriani e le altre ragazze della Casa, aiutate poi da Alex Belli, che ha fatto credere a Giucas di essere bloccato in una stanza per un guasto alla porta. Una volta uscito, ha subito individuato in Cipriani la colpevole, giurandole vendetta.

A cura di Andrea Parrella

Giucas Casella continua ad essere vittima degli scherzi dei suoi coinquilini al GF Vip, in particolare di Francesca Cipriani, che da settimane ha preso di mira al mago, con il quale si è creato un rapporto di grande simpatia. Se nei primi giorni la soubrette aveva ben pensato di mettere dello smalto sulla testa di Casella, stavolta il mago si è trovato bloccato in una delle stanze della Casa, impossibilitato ad uscire.

Il mago bloccato in una stanza

Sono state alcune delle ragazze del GF Vip, capitanate proprio da Francesca Cipriani, a bloccare la porta della stanza nella quale era rinchiuso Giucas Casella, che quando ha provato a uscire, si è reso conto di non riuscire a spingere la porta. Casella ha però annusato si trattasse di un tranello degli altri e sembra averla presa subito col sorriso, chiedendo semplicemente alle ragazze di spostarsi. A partecipare allo scherzo arriva quindi Alex Belli, che fa credere a Giucas Casella si tratti di un problema del sistema centralizzato della produzione. Il mago però sembra non cascarci e prova a spingere ancora, per poi essere "liberato" dopo pochi secondi.

La "vendetta" di Giucas Casella

Uscito dalla stanza, Giucas Casella ha provato subito a capire chi fosse il colpevole o la colpevole e ha impiegato pochissimi secondi a capire si trattasse di Francesca Cipriani, che ha finto indignazione. Casella quindi, rimanendo in clima di scherzo, ha fatto riferimento agli scherzi della notte precedente promettendo vendetta: "Devi vedere cosa ti combino stanotte!".

Nei primi giorni di questa edizione del reality, Giucas Casella era rimasto vittima di un altro scherzo, sempre di Francesca Cipriani, che aveva ben pensato di dare una “mano di smalto” sulla testa di Casella, costringendolo a diverse ore di shampoo e trattamenti vari per riuscire a liberarsi della sostanza.