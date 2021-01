Il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è al centro della trentunesima puntata del Grande Fratello Vip. L’attrice siciliana e la modella brasiliana si erano allontanate dopo una lite in diretta tv. A spingere Adua Del Vesco a fare un passo indietro erano state le dichiarazioni di Dayane a proposito del rapporto tra l’amica e Mario Ermito, dichiarazioni che non erano piaciute ad Adua che riteneva si rischiasse così di mancare di rispetto al suo compagno. In studio, durante la puntata in onda il 4 gennaio, è stato affrontato nuovamente l'argomento.

Rosalinda ancora ferita da Dayane

Alfonso Signorini mostra a Dayane Mello e Rosalinda Cannavò il loro percorso all'interno della casa in questi ultimi giorni, dove si sono pian piano riavvicinate. Nel vedere le immagini della loro rappacificazione, l'attrice si è commossa:

Mi sono emozionata nel vedere il biglietto che lei mi ha scritto, avrei voluto quel piccolo gesto nei giorni precedenti, ma l'importante è che è arrivato. Avevo iscritto un biglietto nei giorni in cui voleva andare via, dove le dicevo che l'affetto che provo nei suoi confronti purtroppo o per fortuna non lo posso eliminare. Però mi fa male vedere quelle cose, però mi sarei aspettata quelle parole da chiunque tranne che da lei. Sentirmi dire che io le dò negatività, che non voglio stare sola per questo mi avvicino ad altre persone.

La modella brasiliana non esita a dire la sua e ribadisce quanto anche lei sia legata a Rosalinda e come il loro affetto venga prima di qualsiasi altro screzio: "Io ti rispondo ad una cosa che mi ha toccato, dicendo che io sono un'amica di convenienza. Le persone che amo cerco di mettere sotto le mie ali, abbiamo fatto un patto io e Rosalinda, all'anno nuovo mettevamo una pietra sopra, perché l'affetto è l'unica cosa che conta".

La lite tra Rosalinda e Dayane

Le “Rosmello”, così le hanno ribattezzate i loro fan, avevano litigato in diretta tv nel corso della puntata che aveva segnato l’uscita di Sonia Lorenzini dalla Casa. Proprio la decisione di Rosalinda di nominare l’ex tronista di Uomini e Donne aveva indispettito Dayane. Erano seguiti giorni difficili, scanditi dal progressivo allontanamento tra le due, culminato nella lite in diretta tv. “Mi ha tradito e ferito pesantemente”, aveva detto Rosalinda dopo quel confronto, parlando di un rapporto diventato “irrecuperabile”.

La lettera di Dayane Mello

Ma a distanza di qualche giorno da quel momento, una volta stemperata la tensione, le due sono tornate a parlarsi. Dayane aveva scritto una lettera all’amica nella quale le chiedeva di dimenticare quanto accaduto e ripartire. “Amica della mia vita, sei una persona speciale. Conoscerti è stato importante, voglio stare sempre al tuo fianco”, aveva scritto Dayane riuscendo nell’impresa di sciogliere il cuore dell’amica. Quel biglietto l’aveva convinta a tornare sui suoi passi e a riavvicinarsi alla modella brasiliana. Ma in cucurio, lontana da Dayane, Rosalinda aveva ammesso di sentirsi più libera di vivere la Casa e i rapporti con i coinquilini dopo il distacco da Dayane.