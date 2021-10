GF Vip, Paolo Bonolis in collegamento con Signorini difende sua moglie Sonia Bruganelli La puntata del Grande Fratello Vip si apre con una simpatica telefonata di Paolo Bonolis in diretta, che ha provato a difendere sua moglie, Sonia Bruganelli, dopo le ultime dichiarazioni che l’hanno vista protagonista. Alfonso Signorini ha chiesto, quindi, spiegazioni sul corteggiamento tra i due, dichiarando inoltre di avere 38 di febbre e di essere comunque in diretta.

A cura di Ilaria Costabile

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip si apre in un modo a dir poco particolare, con il collegamento di Paolo Bonolis che al telefono prova a spiegare le sue dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni in merito al suo matrimonio con Sonia Bruganelli. L'argomento con cui si apre la trasmissione, quindi, tocca le opinioniste e infatti Adriana Volpe non esita a dire la sua sulla faccenda dicendo: "Le ha dato della merluzza, in sostanza, parlando di esche".

La telefonata di Paolo Bonolis

"In realtà essendo io un pesce molto ambito, lui ha dovuto utilizzare un'esca particolare per prendermi, fammela cantare e suonare da sola" in questo modo Sonia Bruganelli prova ad ironizzare su quanto suo marito ha dichiarato sulla loro storia, dicendo che per conquistarla si era finto ricco e di conseguenza quella era stata l'esca giusta affinché lei cadesse nella sua rete. La frase, ovviamente, è diventata oggetto di battibecchi, ragion per cui Alfonso Signorini ha deciso di chiamare in diretta Paolo Bonolis, il quale ha dichiarato:

Ancora con questa storia? Non devi passare dall'osteria prima, altrimenti mi arrivi ubriaco in trasmissione. Le ho detto che sarei andato a prenderla a Formentera in barca, dicendo che fosse la mia. Poi la storia è finita in maniera gloriosa, no? Ci siamo sposati.

Insomma, Bonolis difende sua moglie dalle frecciatine inviatele dal conduttore dello show e dalla sua collega opinionista. Signorini, inoltre, dichiara di essere in diretta nonostante non stia particolarmente bene: "Paolo per me è un piacere questa telefonata, ma ti dico che ho 38 di febbre, quindi altro che ubriaco".

Cosa aveva detto Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, sollecitata da Alfonso Signorini, ha raccontato come Paolo Bonolis avrebbe tentato di conquistarla. A suo dire, si sarebbe finto molto più ricco di ciò che è in realtà, millantando anche la proprietà di una barca che apparteneva a un conoscente. Interrogato da Bianca Berlinguer sull'argomento, il presentatore romano ha risposto: "Per ogni pesce c'è l'esca giusta. Evidentemente la signora poi ha abboccato. Quindi ha funzionato".