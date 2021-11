GF Vip, Nicola Pisu deluso da Manila Nazzaro: “Hai parlato male alle mie spalle non me lo aspettavo” Nicola Pisu ha dichiarato di essere deluso da Manila Nazzaro perché avrebbe parlato alle sue spalle. La showgirl si è difesa, spiegando i motivi di certe sue affermazioni.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 19 novembre non sono mancati dei chiarimenti anche a distanza. Protagonisti di questo breve, ma intenso confronto, sono stati Nicola Pisu e Manila Nazzaro. L'ex gieffino, ultimo concorrente eliminato del reality, ha dichiarato di non aver apprezzato il comportamento dell'ex Miss Italia che, quindi, è stata chiamata da Alfonso Signorini a dire la sua.

Nicola Pisu chiede spiegazioni a Manila Nazzaro

All'interno della casa più spiata d'Italia, il rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisa è stato più volte oggetto di discussione anche tra gli altri concorrenti e in più occasioni anche Manila Nazzaro ha dimostrato di voler sostenere l'amica, facendo riflettere il figlio di Patrizia Mirigliani, quando le è sembrato che lui fosse piuttosto adirato. In studio, però, il gieffino ha chiesto esplicitamente il perché di alcune parole dette alle sue spalle: "Ho visto un video in cui parlavi male di me, dicevi che io avevo dei problemi, non me lo sarei aspettato da te".

La risposta della showgirl

Interrogata, Manila Nazzaro ha immediatamente risposto alla domanda e ha spiegato cosa fosse successo e il perché di certe sue affermazioni: "Lui ha un percorso ancora da fare, bisogna essere onesti" e nonostante l'espressione straniata di Nicola ha poi continuato: