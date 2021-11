GF Vip, Miriana Trevisan incontra sua madre Maria e si commuove: “Per me lei è tutto” Miriana Trevisan incontra sua madre Maria, una sorpresa che le provoca una grandissima emozione per la quale non riesce a trattenere le lacrime.

A cura di Ilaria Costabile

Un momento davvero emozionante quello vissuto da Miriana Trevisan che nella puntata di venerdì 19 novembre del Grande Fratello Vip ha avuto modo di incontrare sua madre, dopo aver ripercorso le tappe più importanti delle sua vita, raccontando anche i momenti più difficili. È stata una sorpresa davanti alla quale la showgirl non è riuscita a trattenere la commozione.

La commozione di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan è stata fin da subito una delle concorrenti più trasparenti nella casa del Grande Fratello, dove non ha mai nascosto i suoi sentimenti e i suoi trascorsi. La showgirl ha avuto modo di incontrare la sua mamma, Maria, che le ha fatto una bellissima sorpresa raggiungendo la casa più spiata d'Italia: "Due mesi per me sono stati come due anni, il tuo bambino ti bacia, ha detto baciala tanto quanto la amo. Tante persone ti amano, tante fuori, mi fermano, ti amano e ti sostengono. Ti voglio bene Miry con tutto il mio cuore, tutta la mia anima, tutta me stessa", queste le prime parole della donna che hanno travolto la gieffina con tutta la loro dolcezza.

Le parole su Nicola Pisu

La showgirl con il viso bagnato dalle lacrime ha manifestato tutta la sua felicità nel vedere di fronte a lei sua madre: "Per lei è stato davvero un grande sforzo essere qui. Per me lei è tutto, siamo davvero molto unite" e la madre aggiunge: "Sì, stiamo sempre insieme, noi balliamo, cantiamo, facciamo tante cose insieme". Alfonso Signorini, quindi, non poteva non chiedere alla signora Maria come è stato vederla accanto ai più grandi volti della tv: "La guardavo attraverso la televisione, ma lei era vicino a me" dichiara e rispondendo alla fatidica domanda sul flirt tra la figlia e Nicola Pisu ha esordito dicendo: "Non sono io a decidere, lei è adulta ed è lei a decidere, io non mi impiccio. È un bel ragazzo, sei tu Miriana che devi scegliere non io".