Prima puntata del 2021 per il Grande Fratello Vip che si apre in maniera piuttosto scoppiettante con protagonista per qualche minuto Maria Teresa Ruta, di bianco vestita, quasi come una sposa che racconta un aneddoto a dir poco esilarante nei primi minuti di puntata. Si tratta di una confessione che la showgirl avrebbe fatto nei giorni scorsi proprio nella casa più spiata d'Italia.

Maria Teresa Ruta e il principe Alberto

Alfonso Signorini non si lascia scappare l'occasione di indagare sull'argomento: "Ho sentito la Ruta fare una confessione shock" dice il conduttore, che continua a raccontare la vicenda, rivelando che la showgirl avrebbe rifiutato un invito dal principe Alberto di Monaco perché all'epoca dei fatti era sposata. La gieffina non si tira indietro nel raccontare la verità sull'accaduto e prende a parlare dal principio:

Assolutamente sì. C'era questa serata di gala, ha scelto me cioè mi hanno portato lì, ero seduta accanto a lui, abbiamo chiacchierato tutta la sera, c'era da fare il primo ballo, lui ha chiesto a me di ballare, avevo un abito bellissimo devo dire quella sera e facevo la mia bella figura, siamo andati in un night e poi abbiamo chiacchierato tanto, e mi ha chiesto se mi volevo fermare o se la macchina doveva riportarmi a Milano, ho detto che se la macchina mi portava a Milano era meglio perché ero una donna sposata.

La showgirl dimostra ancora una volta di essere stata fedele all'amore provato per suo marito, tanto da declinare l'invito di un principe. Il commento del conduttore è a dir poco esilarante: "Da non crederci" dice Signorini, sottolineando che prima o poi sarebbe ritornato a parlare dell'argomento con la diretta interessata che, di puntata in puntata, fa emergere sempre nuovi dettagli sulla sua vita tanto privata, quanto professionale.