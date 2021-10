GF Vip, lo sfogo di Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan: “Sono degli sporcaccioni” Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan si sono lasciate andare a un lungo sfogo sulle cattive abitudini di alcuni concorrenti, giudicate poco rispettose nei confronti degli altri. Oggetto della lamentela sono la spazzatura non buttata e il cibo lasciato fuori posto: “Chi siamo gli spazzini della Casa? Sono degli sporcaccioni”, ha detto Katia.

A cura di Elisabetta Murina

Gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 6 sono stati parecchio movimentati. Abbiamo assistito a scontri, incomprensioni e lacrime per i motivi più disparati. E ora, nemmeno il tempo di mettere da parte i problemi del passato, che subito se ne presenta un altro. La scorsa mattina (30 settembre), Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, in compagnia di Alex Belli, si sono lasciate andare a un lungo sfogo sulle cattive abitudini di alcuni coinquilini che, dopo quasi un mese di convivenza, stanno diventando poco rispettose nei confronti degli altri. Oggetto della lamentela sono soprattutto la spazzatura non buttata e il cibo lasciato fuori posto: "Chi siamo, gli spazzini della casa? Sono degli sporcaccioni", ha sbottato Katia.

Le lamentele di Katia: "Sono degli sporcaccioni"

Di buon mattino, Katia e Miriana si sono lasciate andare a uno sfogo sulle cattive abitudini di alcuni coinquilini, giudicate decisamente poco rispettose nei confronti degli altri. A scatenare la lamentela, le formiche che Katia ha trovato in cucina dopo che alcuni gieffiini hanno lasciato cibo e contenitori per terra: "Sono degli sporcaccioni quelli che buttano le carte per terra, le scatole vuote per terra, le lattine per terra. Altro che formiche". La concorrente ha poi ribadito il suo pensiero: "Chi butta le cose per terra le deve tirare su".

Miriana fa eco a Katia: "La spazzatura non può stare tutta la notte"

Miriana è in totale accordo con il pensiero di Katia sulle cattive abitudini di alcuni coinquilini. E, un pò scocciata per la situazione, risponde così: “Io se vedo le cose, anche degli altri, le butto”. La gieffina raccoglie la spazzatura altrui e crede che anche gli altri debbano fare lo stesso: “Per me ci sono due leggi una è questa la seconda: se la vedi e non è tua levala lo stesso. Poi gli uomini devono buttare la spazzatura, tutta la notte non può stare”. Nella conversazione si inserisce anche Alex Belli: "La butto io la mattina. Ma io lo faccio volentieri". Tutto lo sfogo si conclude con una lapidaria frase di Katia: “A casa loro non fanno mica così. Non si può dire io lo faccio volentieri, chi siamo gli spazzini della casa?”.