Come accade a tutti i concorrenti che sono in nomination e rischiano di lasciare per sempre la casa più spiata d'Italia, il Grande Fratello organizza una sorpresa che possa farli emozionare. È il turno di Samantha de Grenet. La showgirl incontra sua sorella Ilaria che è entrata nella casa per salutarla e infonderle tutta la sua forza.

Ilaria de Grenet entra nella Casa

L'incontro tra le due sorelle avviene nella glassroom, a causa della pioggia che non ha permesso alle due incontrarsi come avviene di solito nel giardino. Ilaria de Grenet mostra subito la sua verve e inizia col salutare la gieffina stuzzicandola con delle battute, a cui non mancano elogi e complimenti per il suo percorso e per la donna che sta dimostrando di essere in questa esperienza: "Ovunque vado tutti parlano male di te, non vederti e romperti le scatole mi manca parecchio, seguo questo Grande Fratello come mai ho fatto nella vita, penso che Pietro che tu chiami Paolo, mi mollerà. Sei fortissima. Sei la sorella più meravigliosa del mondo."

La reazione Samantha de Grenet

Finalmente liberata dall'effetto freeze, Samantha de Grenet può ricambiare l'affettuoso saluto della sorella, dimostrandole tutto il suo affetto e non trattenendo qualche lacrima che le scende sul viso e, infatti, le chiede di salutare anche tutti gli altri componenti della loro famiglia: "Mi manchi tantissimo, mi manca anche Dindi, dai un bacio a Fabio a Nicola. Non passavamo inosservate. Abbiamo un rapporto proprio bello, perché abbiamo un carattere, l'ultima volta abbiamo parlato tantissimo ed è stato bellissimo. Era lei, quella tra le due, che beccava di più e ancora adesso eh". L'ultima raccomandazione prima di andare via, prima che la tendina da cui sono divise cancelli il loro riflesso: "Mi raccomando mostra la tua intimità, fai vedere la donna meravigliosa che sei e viviti tutto fino in fondo".