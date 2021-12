GF Vip, Jessica Selassié a Manuel Bortuzzo: “Puoi andare via quando ti pare” e la regia censura Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021 il 13 dicembre. Jessica Hailé Selassié ha provato a dargli un consiglio, ma la regia ha censurato la scena.

La puntata del Grande Fratello Vip 2021 di lunedì 13 dicembre, sarà decisiva per la direzione che il reality prenderà nelle prossime settimane. I concorrenti ancora in gara, infatti, comunicheranno ad Alfonso Signorini se lasceranno la casa o resteranno, accettando il prolungamento fino al 14 marzo. Per conoscere la scelta dei vipponi, occorrerà attendere la diretta, ma intanto è andata in scena l'ennesima censura della regia. I protagonisti sono stati Jessica Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo pensa di lasciare il GF Vip

Manuel Bortuzzo non sembra intenzionato a restare nella casa del Grande Fratello Vip. Insieme ad Aldo Montano, è tra coloro che con molta probabilità potrebbe decidere di lasciare la casa durante la diretta di lunedì 13 dicembre. Andare via adesso, significherebbe poter varcare la porta rossa senza pagare la penale. Se si accetta di restare fino al 14 marzo e poi si abbandona il gioco, c'è una somma da corrispondere al programma. Bortuzzo è apparso desideroso di tornare alla sua vita. Per conoscere la decisione di Manuel, occorrerà attendere la diretta. Intanto, Jessica Hailé Selassié gli ha dato un consiglio.

Jessica dà un consiglio a Manuel e la regia censura

Jessica Hailé Selassié ha tentato di convincere Manuel Bortuzzo a restare nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Gli ha spiegato che alla luce dei suoi problemi di salute, se si rendesse conto di non farcela, potrebbe andare via anche senza corrispondere la penale perché giustificato: "Tu per problemi di salute, puoi andare via quando ti pare. Non perdi…". Poi, la regia ha inspiegabilmente censurato la scena. Non è dato sapere dunque, come terminava il discorso della principessa etiope, anche se è facile intuire che intendesse dire che il nuotatore non ha nulla da perdere e dovrebbe restare nel reality e vivere questa esperienza fino in fondo.