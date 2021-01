Nella puntata dell'11 gennaio del Grande Fratello Vip non sono mancate le novità in fatto di nomination. I vip hanno accolto una nuova perfidia degli autori che hanno chiesto loro di votare solo le donne presenti nella casa che, al momento, risultano essere il doppio in numero rispetto agli uomini. Al televoto nella 32esima puntata ci sono, quindi, ben quattro concorrenti: Carlotta Dell'Isola, Stefania Orlando, Dayane Mello e Cecilia Capriotti.

Le donne si votano tra loro

Le nomination, quindi, si sono svolte in maniera palese per le donne che hanno votato tramite le carte, all'interno della glassroom. La prima ad esprimere il suo voto è Maria Teresa Ruta che nomina Cecilia Capriotti, per un disguido che si è verificato nelle settimane precedenti. A sua volta, invece, l'attrice nomina Rosalinda Cannavò perché tra loro non si è instaurato ancora un vero rapporto. Adua, invece, sente di fare il nome di Stefania, sebbene non abbia dato una motivazione troppo convincente. Samantha De Grenet, invece, fa il nome di Maria Teresa Ruta "perché le nomination non le fanno nulla". Nomination vicendevoli per le due acerrime nemiche della casa ovvero Stefania Orlando e Dayane Mello che, come si poteva immaginare, non hanno ancora chiarito i loro attriti. Le ultime due donne a votare sono Giulia Salemi che fa il nome di Samantha, mentre Carlotta esprime il suo voto a svantaggio di Giulia.

Le nomination degli uomini

Anche gli uomini, quindi, possono votare solo le donne, ma hanno la possibilità di scegliere se farlo in maniera palese oppure recarsi in confessionale per esprimere le proprie preferenze. Il primo a votare è Andrea Zelletta che ha il nome di Dayane: "Siamo su due binari completamente opposti" dice il modello. Gli altri tre, invece, si nascondono in confessionale dove Pierpaolo Pretelli nomina Carlotta, che è stata nominata anche da Tommaso Zorzi, mentre Andrea Zenga sceglie Cecilia Capriotti.